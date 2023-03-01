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В Свердловской области на лыжной базе загорелось административное здание
В Свердловской области на лыжной базе загорелось административное здание - РИА Новости, 01.03.2023
В Свердловской области на лыжной базе загорелось административное здание
Административное здание загорелось на лыжной базе в городе Тугулым Свердловской области, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:15
2023-03-01T07:15
2023-03-01T07:15
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Административное здание загорелось на лыжной базе в городе Тугулым Свердловской области, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. "В Свердловской области рано утром случился пожар на лыжной базе "Дружба" в городе Тугулым. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, горит административное здание", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в ликвидации возгорания задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Свердловской области на лыжной базе загорелось административное здание
На лыжной базе в Свердловской области загорелось здание на площади 200 квадратных метров