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В Свердловской области на лыжной базе загорелось административное здание

В Свердловской области на лыжной базе загорелось административное здание - РИА Новости, 01.03.2023

В Свердловской области на лыжной базе загорелось административное здание

Административное здание загорелось на лыжной базе в городе Тугулым Свердловской области, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:15

2023-03-01T07:15

2023-03-01T07:15

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Административное здание загорелось на лыжной базе в городе Тугулым Свердловской области, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. "В Свердловской области рано утром случился пожар на лыжной базе "Дружба" в городе Тугулым. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, горит административное здание", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в ликвидации возгорания задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

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свердловская область

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия