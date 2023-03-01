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В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие - РИА Новости, 01.03.2023
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12:14 01.03.2023 (обновлено: 12:39 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/posobie-1855071661.html
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие - РИА Новости, 01.03.2023
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие
Единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 миллиона детей, а также 132 тысячам беременных, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:14
2023-03-01T12:39
общество
россия
антон котяков
госдума рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 миллиона детей, а также 132 тысячам беременных, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что демографическая ситуация в стране зависит от уровня доходов граждан."Мы уже рассмотрели и назначили пособие 3 миллионам 334 тысячам ребят и 132 тысячам беременных женщин", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. Для ее оформления на всех детей в семье достаточно одного электронного заявления.
https://ria.ru/20230208/posobie-1850609723.html
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общество, россия, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие

Министр труда Котяков: единое пособие получают 3,3 миллиона детей и 132 тысячи беременных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 миллиона детей, а также 132 тысячам беременных, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он отметил, что демографическая ситуация в стране зависит от уровня доходов граждан.
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Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка
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"Мы уже рассмотрели и назначили пособие 3 миллионам 334 тысячам ребят и 132 тысячам беременных женщин", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. Для ее оформления на всех детей в семье достаточно одного электронного заявления.
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ОбществоРоссияАнтон КотяковГосдума РФ
 
 
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