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В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие - РИА Новости, 01.03.2023
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие
Единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 миллиона детей, а также 132 тысячам беременных, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:14
2023-03-01T12:14
2023-03-01T12:39
общество
россия
антон котяков
госдума рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 миллиона детей, а также 132 тысячам беременных, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что демографическая ситуация в стране зависит от уровня доходов граждан."Мы уже рассмотрели и назначили пособие 3 миллионам 334 тысячам ребят и 132 тысячам беременных женщин", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. Для ее оформления на всех детей в семье достаточно одного электронного заявления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ
В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие
Министр труда Котяков: единое пособие получают 3,3 миллиона детей и 132 тысячи беременных