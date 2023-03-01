https://ria.ru/20230301/posobie-1855071661.html

В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие

В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие - РИА Новости, 01.03.2023

В России более 3,3 миллиона детей получают единое пособие

Единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 миллиона детей, а также 132 тысячам беременных, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:14

2023-03-01T12:14

2023-03-01T12:39

общество

россия

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 миллиона детей, а также 132 тысячам беременных, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что демографическая ситуация в стране зависит от уровня доходов граждан."Мы уже рассмотрели и назначили пособие 3 миллионам 334 тысячам ребят и 132 тысячам беременных женщин", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. Для ее оформления на всех детей в семье достаточно одного электронного заявления.

https://ria.ru/20230208/posobie-1850609723.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, антон котяков, госдума рф