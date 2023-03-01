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Комитет ГД одобрил поправки о наказании за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
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14:45 01.03.2023 (обновлено: 14:56 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/popravki-1855122399.html
Комитет ГД одобрил поправки о наказании за дискредитацию участников СВО
Комитет ГД одобрил поправки о наказании за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Комитет ГД одобрил поправки о наказании за дискредитацию участников СВО
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки о 15 годах колонии и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:45
2023-03-01T14:56
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки о 15 годах колонии и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесены поправки в Уголовный кодекс и КОАП, по которым любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований, влекут за собой максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа. Согласно решениям комитета в думской электронной базе, комитет рекомендовал Думе принять законопроекты с соответствующими поправками. Поправки вносятся в статьи 280.3 УК и 13.3.3 КоАП, которые устанавливают ответственность за фейки о ВС РФ. Ответственность, соответственно, предлагается распространить и за публичную дискредитацию добровольцев, участвующих в спецоперации. Закон о лишении свободы и штрафах за фейки о ВС РФ был принят Госдумой в марте прошлого года.
https://ria.ru/20230301/popravki-1855057537.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Комитет ГД одобрил поправки о наказании за дискредитацию участников СВО

Комитет Госдумы одобрил поправки о 15 годах колонии за дискредитацию участников СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки о 15 годах колонии и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесены поправки в Уголовный кодекс и КОАП, по которым любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований, влекут за собой максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Совфеде одобрили закон об ответственности за дискредитацию участников СВО
Вчера, 11:21
Согласно решениям комитета в думской электронной базе, комитет рекомендовал Думе принять законопроекты с соответствующими поправками.
Поправки вносятся в статьи 280.3 УК и 13.3.3 КоАП, которые устанавливают ответственность за фейки о ВС РФ. Ответственность, соответственно, предлагается распространить и за публичную дискредитацию добровольцев, участвующих в спецоперации.
Закон о лишении свободы и штрафах за фейки о ВС РФ был принят Госдумой в марте прошлого года.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО
Вчера, 14:05
 
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