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В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 01.03.2023 (обновлено: 10:48 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/popravki-1855012582.html
В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Вячеслав Володин РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:08
2023-03-01T10:48
специальная военная операция на украине
госдума рф
общество
василий пискарев
вячеслав володин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы", — подчеркнул он.Поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа.В начале февраля председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований.
https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html
https://ria.ru/20230216/lozungi-1852486844.html
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госдума рф, общество, василий пискарев, вячеслав володин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев, Вячеслав Володин, Вооруженные силы РФ
В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Поправки о сроках до 15 лет за дискредитацию участников СВО внесли в Госдуму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы", — подчеркнул он.
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Поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа.
В начале февраля председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФОбществоВасилий ПискаревВячеслав ВолодинВооруженные силы РФ
 
 
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