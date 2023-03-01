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В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Вячеслав Володин РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:08
2023-03-01T08:08
2023-03-01T10:48
специальная военная операция на украине
госдума рф
общество
василий пискарев
вячеслав володин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы", — подчеркнул он.Поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа.В начале февраля председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований.
https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, василий пискарев, вячеслав володин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев, Вячеслав Володин, Вооруженные силы РФ
В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
Поправки о сроках до 15 лет за дискредитацию участников СВО внесли в Госдуму