https://ria.ru/20230301/popravki-1855012582.html

В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023

В Думу внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Вячеслав Володин РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:08

2023-03-01T08:08

2023-03-01T10:48

специальная военная операция на украине

госдума рф

общество

василий пискарев

вячеслав володин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы", — подчеркнул он.Поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа.В начале февраля председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований.

https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html

https://ria.ru/20230216/lozungi-1852486844.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество, василий пискарев, вячеслав володин, вооруженные силы рф