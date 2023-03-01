https://ria.ru/20230301/poligon-1855190046.html

Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор

Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор - РИА Новости, 01.03.2023

Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор

Украине в планах США предначертана роль полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке новых вооружений и продвижению продукции... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:54

2023-03-01T17:54

2023-03-01T17:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

наталья никонорова

нато

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украине в планах США предначертана роль полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке новых вооружений и продвижению продукции военно-промышленного комплекса, считает сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "А что касается Украины, то ей уготована роль обычного полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке вооружений и продвижению продукции своего военно-промышленного комплекса по всему миру", - написала Никонорова в своём телеграм-канале. Парламентарий также добавила, что граждан Украины рассматривают "обслуживающим персоналом огромного полигона". "Потому и за дополнительно выпрошенное вооружение потребуют с них (с Украины - ред.) деньги. Как за пирожок сверх установленного обеда для сотрудников "Макдональдса". Всё просто и цинично", - заметила сенатор. Никонорова подчеркнула, что поставки оружия будут продолжаться до тех пор, пока всё готовое к реализации вооружение не пройдёт проверку в бою и "пока останутся украинцы в наличии". "Только самолеты поставлять не спешат. Может, опасаются, что окажутся эти самолеты скоро у российских кулибиных. А может, дороговато как для расходного материала", - заключила бывшая министр иностранных дел ДНР. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, сергей лавров, наталья никонорова, нато, дмитрий песков