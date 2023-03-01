Рейтинг@Mail.ru
Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/poligon-1855190046.html
Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор
Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор - РИА Новости, 01.03.2023
Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор
Украине в планах США предначертана роль полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке новых вооружений и продвижению продукции... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:54
2023-03-01T17:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
наталья никонорова
нато
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украине в планах США предначертана роль полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке новых вооружений и продвижению продукции военно-промышленного комплекса, считает сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "А что касается Украины, то ей уготована роль обычного полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке вооружений и продвижению продукции своего военно-промышленного комплекса по всему миру", - написала Никонорова в своём телеграм-канале. Парламентарий также добавила, что граждан Украины рассматривают "обслуживающим персоналом огромного полигона". "Потому и за дополнительно выпрошенное вооружение потребуют с них (с Украины - ред.) деньги. Как за пирожок сверх установленного обеда для сотрудников "Макдональдса". Всё просто и цинично", - заметила сенатор. Никонорова подчеркнула, что поставки оружия будут продолжаться до тех пор, пока всё готовое к реализации вооружение не пройдёт проверку в бою и "пока останутся украинцы в наличии". "Только самолеты поставлять не спешат. Может, опасаются, что окажутся эти самолеты скоро у российских кулибиных. А может, дороговато как для расходного материала", - заключила бывшая министр иностранных дел ДНР. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, наталья никонорова, нато, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Наталья Никонорова, НАТО, Дмитрий Песков
Украине уготована роль полигона США по разработке оружия, заявила сенатор

Сенатор от ДНР Никонорова: Украине уготована роль полигона США по разработке оружия

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украине в планах США предначертана роль полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке новых вооружений и продвижению продукции военно-промышленного комплекса, считает сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"А что касается Украины, то ей уготована роль обычного полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке вооружений и продвижению продукции своего военно-промышленного комплекса по всему миру", - написала Никонорова в своём телеграм-канале.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Украину некому спасти, кроме нее самой
17 января, 08:00
Парламентарий также добавила, что граждан Украины рассматривают "обслуживающим персоналом огромного полигона". "Потому и за дополнительно выпрошенное вооружение потребуют с них (с Украины - ред.) деньги. Как за пирожок сверх установленного обеда для сотрудников "Макдональдса". Всё просто и цинично", - заметила сенатор.
Никонорова подчеркнула, что поставки оружия будут продолжаться до тех пор, пока всё готовое к реализации вооружение не пройдёт проверку в бою и "пока останутся украинцы в наличии". "Только самолеты поставлять не спешат. Может, опасаются, что окажутся эти самолеты скоро у российских кулибиных. А может, дороговато как для расходного материала", - заключила бывшая министр иностранных дел ДНР.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
15 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНаталья НиконороваНАТОДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала