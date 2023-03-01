https://ria.ru/20230301/pogoda-1855063561.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 01.03.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Пониженное атмосферное давление, умеренный снег и до минус 6 градусов ночью ожидается в столице на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:44

2023-03-01T11:44

2023-03-01T11:44

погода

общество

москва

татьяна позднякова

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пониженное атмосферное давление, умеренный снег и до минус 6 градусов ночью ожидается в столице на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погоду будет определять все-таки область пониженного атмосферного давления. Четвертого марта мы будем находиться вблизи центра циклона. Практически в течение всего дня будет приниматься небольшой, а днем умеренный снежок. Температура воздуха в ночные часы в Москве - минус 2-4, дневная температура в субботу - ноль-минус 2", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в ночь на воскресенье преимущественно будет идти умеренный снег, минимальная температура в городе будет от минус 1 до минус 6 градусов. Днем снег пойдет на убыль, а температура воздуха составит от нуля до минус 5 градусов. "Уже 5 марта днем ветер сменится с западного на юго-западный, поэтому есть надежда на то, что все-таки со сменой процессов может быть будут на следующей неделе преобладать более юго-западные потоки, поэтому повышение (температуры - ред.) скорее всего продолжится", - добавила Позднякова. Синоптик отметила, что на следующей неделе, после 8 марта, в отдельные дни температура в ночные часы может понижаться до минус 10-12 градусов.

https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, татьяна позднякова, россия