https://ria.ru/20230301/pogoda-1855063561.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 01.03.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Пониженное атмосферное давление, умеренный снег и до минус 6 градусов ночью ожидается в столице на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:44
2023-03-01T11:44
2023-03-01T11:44
погода
общество
москва
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пониженное атмосферное давление, умеренный снег и до минус 6 градусов ночью ожидается в столице на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погоду будет определять все-таки область пониженного атмосферного давления. Четвертого марта мы будем находиться вблизи центра циклона. Практически в течение всего дня будет приниматься небольшой, а днем умеренный снежок. Температура воздуха в ночные часы в Москве - минус 2-4, дневная температура в субботу - ноль-минус 2", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в ночь на воскресенье преимущественно будет идти умеренный снег, минимальная температура в городе будет от минус 1 до минус 6 градусов. Днем снег пойдет на убыль, а температура воздуха составит от нуля до минус 5 градусов. "Уже 5 марта днем ветер сменится с западного на юго-западный, поэтому есть надежда на то, что все-таки со сменой процессов может быть будут на следующей неделе преобладать более юго-западные потоки, поэтому повышение (температуры - ред.) скорее всего продолжится", - добавила Позднякова. Синоптик отметила, что на следующей неделе, после 8 марта, в отдельные дни температура в ночные часы может понижаться до минус 10-12 градусов.
https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html
https://ria.ru/20230228/vesna-1854831555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, общество, москва, татьяна позднякова, россия
Погода, Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Россия
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Специалист Метеобюро Позднякова: умеренный снег ожидается в Москве на выходных
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пониженное атмосферное давление, умеренный снег и до минус 6 градусов ночью ожидается в столице на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду будет определять все-таки область пониженного атмосферного давления. Четвертого марта мы будем находиться вблизи центра циклона. Практически в течение всего дня будет приниматься небольшой, а днем умеренный снежок. Температура воздуха в ночные часы в Москве
- минус 2-4, дневная температура в субботу - ноль-минус 2", - рассказала Позднякова.
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Она отметила, что в ночь на воскресенье преимущественно будет идти умеренный снег, минимальная температура в городе будет от минус 1 до минус 6 градусов. Днем снег пойдет на убыль, а температура воздуха составит от нуля до минус 5 градусов.
"Уже 5 марта днем ветер сменится с западного на юго-западный, поэтому есть надежда на то, что все-таки со сменой процессов может быть будут на следующей неделе преобладать более юго-западные потоки, поэтому повышение (температуры - ред.) скорее всего продолжится", - добавила Позднякова.
Синоптик отметила, что на следующей неделе, после 8 марта, в отдельные дни температура в ночные часы может понижаться до минус 10-12 градусов.
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