https://ria.ru/20230301/pogoda-1855011929.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 01.03.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Переменная облачность, кратковременный снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

общество

москва

урал

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременный снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в среду погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северный Урал. "Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие, кратковременные осадки снега. В Москве минус 2-4 градусов, в Подмосковье минус 1-6 градусов", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти, к вечеру барометры составят 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html

https://ria.ru/20230228/vesna-1854831555.html

москва

урал

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, урал, московская область (подмосковье), михаил леус