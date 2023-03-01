https://ria.ru/20230301/pogoda-1855011929.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 01.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Переменная облачность, кратковременный снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:00
2023-03-01T08:00
2023-03-01T08:00
общество
москва
урал
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременный снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в среду погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северный Урал. "Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие, кратковременные осадки снега. В Москве минус 2-4 градусов, в Подмосковье минус 1-6 градусов", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти, к вечеру барометры составят 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html
https://ria.ru/20230228/vesna-1854831555.html
москва
урал
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, урал, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Урал, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В среду в Москве ожидается кратковременный снег и до минус четырех градусов