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"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
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11:09 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/parkovka-1855054020.html
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве
Функция оплаты парковок в Москве появилась в приложении "Яндекс Карты", позже она будет добавлена и в "Навигатор" компании, говорится в сообщении "Яндекса". РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:09
2023-03-01T11:09
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Функция оплаты парковок в Москве появилась в приложении "Яндекс Карты", позже она будет добавлена и в "Навигатор" компании, говорится в сообщении "Яндекса". Сейчас парковку также можно оплатить через приложение "Парковки России", СМС и в личном кабинете на портале parking.mos, а также с помощью паркомата. "Московские водители могут оплачивать парковку в "Яндекс Картах" - там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь для этого им не нужно переключаться между приложениями или платить по смс", - говорится в сообщении. Уточняется, что пользователям достаточно припарковать автомобиль и активировать в приложении слой с парковками, нажав на экране на значок Р, затем найти свою парковку и в появившейся карточке оплатить нужное время. Кроме того, парковку можно продлить или, наоборот, завершить досрочно. В последнем случае деньги вернутся на парковочный счет. "Сейчас все работает в приложении "Яндекс Карт" на Android и iOS, а позже появится и в "Навигаторе". Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами", - добавили в компании.
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общество, москва, яндекс, google android, apple ios
Общество, Москва, Яндекс, Google Android, Apple iOS
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве

"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве в приложении

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Парковка", "Инвалиды"
Дорожные знаки Парковка, Инвалиды - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Функция оплаты парковок в Москве появилась в приложении "Яндекс Карты", позже она будет добавлена и в "Навигатор" компании, говорится в сообщении "Яндекса".
Сейчас парковку также можно оплатить через приложение "Парковки России", СМС и в личном кабинете на портале parking.mos, а также с помощью паркомата.
"Московские водители могут оплачивать парковку в "Яндекс Картах" - там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь для этого им не нужно переключаться между приложениями или платить по смс", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователям достаточно припарковать автомобиль и активировать в приложении слой с парковками, нажав на экране на значок Р, затем найти свою парковку и в появившейся карточке оплатить нужное время. Кроме того, парковку можно продлить или, наоборот, завершить досрочно. В последнем случае деньги вернутся на парковочный счет.
"Сейчас все работает в приложении "Яндекс Карт" на Android и iOS, а позже появится и в "Навигаторе". Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами", - добавили в компании.
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