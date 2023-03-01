https://ria.ru/20230301/parkovka-1855054020.html
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве
Функция оплаты парковок в Москве появилась в приложении "Яндекс Карты", позже она будет добавлена и в "Навигатор" компании, говорится в сообщении "Яндекса". РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:09
2023-03-01T11:09
2023-03-01T11:09
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Функция оплаты парковок в Москве появилась в приложении "Яндекс Карты", позже она будет добавлена и в "Навигатор" компании, говорится в сообщении "Яндекса". Сейчас парковку также можно оплатить через приложение "Парковки России", СМС и в личном кабинете на портале parking.mos, а также с помощью паркомата. "Московские водители могут оплачивать парковку в "Яндекс Картах" - там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь для этого им не нужно переключаться между приложениями или платить по смс", - говорится в сообщении. Уточняется, что пользователям достаточно припарковать автомобиль и активировать в приложении слой с парковками, нажав на экране на значок Р, затем найти свою парковку и в появившейся карточке оплатить нужное время. Кроме того, парковку можно продлить или, наоборот, завершить досрочно. В последнем случае деньги вернутся на парковочный счет. "Сейчас все работает в приложении "Яндекс Карт" на Android и iOS, а позже появится и в "Навигаторе". Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами", - добавили в компании.
https://ria.ru/20230210/parkovka-1851204524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, яндекс, google android, apple ios
Общество, Москва, Яндекс, Google Android, Apple iOS
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве
"Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве в приложении
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Функция оплаты парковок в Москве появилась в приложении "Яндекс Карты", позже она будет добавлена и в "Навигатор" компании, говорится в сообщении "Яндекса".
Сейчас парковку также можно оплатить через приложение "Парковки России", СМС и в личном кабинете на портале parking.mos
, а также с помощью паркомата.
"Московские водители могут оплачивать парковку в "Яндекс Картах" - там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь для этого им не нужно переключаться между приложениями или платить по смс", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователям достаточно припарковать автомобиль и активировать в приложении слой с парковками, нажав на экране на значок Р, затем найти свою парковку и в появившейся карточке оплатить нужное время. Кроме того, парковку можно продлить или, наоборот, завершить досрочно. В последнем случае деньги вернутся на парковочный счет.
"Сейчас все работает в приложении "Яндекс
Карт"
на Android и iOS, а позже появится и в "Навигаторе". Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами", - добавили в компании.
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