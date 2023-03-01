https://ria.ru/20230301/obstrely-1855032004.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за пять минут в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:03

2023-03-01T10:03

2023-03-01T10:03

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за пять минут в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Отмечается, что в 9.45 украинские военные выпустили четыре снаряда такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, макеевка, донецкая народная республика