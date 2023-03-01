Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Макеевке
ВСУ за пять минут выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за пять минут в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что в 9.45 украинские военные выпустили четыре снаряда такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.