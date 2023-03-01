https://ria.ru/20230301/obstrel-1855041645.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 01.03.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:42
2023-03-01T10:42
2023-03-01T10:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854972844.html
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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО