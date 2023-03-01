https://ria.ru/20230301/obstrel-1855041645.html

ВСУ обстреляли Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 01.03.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:42

2023-03-01T10:42

2023-03-01T10:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854972844.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

россия

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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, россия, вооруженные силы украины