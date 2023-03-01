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ВСУ обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/obstrel-1855041645.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 01.03.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:42
2023-03-01T10:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854972844.html
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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватаяСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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