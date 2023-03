https://ria.ru/20230301/oborona-1854568156.html

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны - РИА Новости, 01.03.2023

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day) ежегодно отмечается 1 марта. Он был учрежден по решению Генеральной ассамблеи Международной... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:12

2023-03-01T03:12

2023-03-01T03:12

справки

россия

швейцария

международная организация гражданской обороны

владимир кувшинов

мого

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854573275_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_e35809d987ada443e4b33bfcad157e91.jpg

Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day) ежегодно отмечается 1 марта. Он был учрежден по решению Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO) в 1990 году в целях привлечения общественного внимания к важным задачам, выполняемым национальными службами гражданской обороны, гражданской защиты, и противодействия чрезвычайным ситуациям. Нередко название этого праздника переводится по-другому: Всемирный день гражданской защиты. Датой праздника выбран день вступления в силу (1 марта 1972 года) устава Международной организации гражданской обороны (МОГО), принятие которого придало МОГО статус межправительственной организации. Международная организация гражданской обороны ведет свою историю с "Ассоциации Женевских зон", которая была основана в 1931 году в Париже французским генералом медицинской службы Жоржем Сен-Полем. Идея основателя "Женевских зон" заключалась в создании посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах, где гражданское население, а именно женщины, дети, старики и инвалиды, могли бы найти убежище во время военных конфликтов. Ассоциация смогла создать для некоторых категорий населения нейтральные зоны в период Гражданской войны в Испании (1936, Мадрид и Бильбао) и во время конфликта между Японией и Китаем (1937, Шанхай и Нанкин).В 1937 году Ассоциация была переведена из Парижа в Женеву (Швейцария). В январе 1958 года Международная ассоциация Женевских зон (неправительственная организация) была преобразована в Международную организацию гражданской обороны с новым статусом, позволяющим принимать в свои члены правительства, общества, ассоциации, отдельные лица. В 1960-е годы начался процесс концептуальной и функциональной перестройки этой организации, который завершился в 1974 году. МОГО значительно расширила сферу своей деятельности от защиты населения в военное время до проблем природных и техногенных катастроф мирного времени. Ее действия направлены на совершенствование систем защиты и обеспечения безопасности населения и материальных ценностей при различных бедствиях. 10 марта 1976 года между МОГО и правительством Швейцарии было подписано соглашение о предоставлении МОГО юридического статуса международной организации, базирующейся в Швейцарии. Главные задачи МОГО: интенсификация и координация во всемирном масштабе деятельности организаций по ослаблению последствий, вызванных стихийными бедствиями в мирное время или применением оружия в случае конфликта. В соответствии с мандатом МОГО, работа в этой международной организации строится в направлении развития соответствующих национальных служб, информационного обмена между ними, подготовки национальных кадров. МОГО сотрудничает с различными международными и неправительственными организациями, занимающимися различными аспектами гражданской защиты. В последние десятилетия деятельность МОГО все больше связана с проблемами мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской защите населения, чем о гражданской обороне. Важным результатом работы МОГО и признанием ее весомой роли в международном гуманитарном сообществе стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2015 года, согласно которой МОГО получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Членом МОГО может быть любое государство, которое признает ее Устав. Любое государство может также получить статус наблюдателя, что дает право принимать участие во всех мероприятиях МОГО, включая присутствие на Генеральных ассамблеях (без права голоса). В настоящее время членами организации являются 60 государств, еще 16 стран имеют статус наблюдателей, аффилированными членами МОГО являются 20 организаций. Работа МОГО организуется Генеральной ассамблеей, Исполнительным советом и Секретариатом. Генеральным секретарем МОГО с октября 2020 года является Нжупуо ЯП Мариату. Россия входит в МОГО с 1993 года. С тех пор Российскую Федерацию в МОГО представляет министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). В ноябре 2012 года на сессии Генеральной ассамблеи МОГО России был присвоен статус стратегического партнера этой организации. В 2014-2018 годах генеральным секретарем МОГО был россиянин Владимир Кувшинов. В 2017 году правительство Российской Федерации и МОГО подписали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве. Документ регламентирует цели и задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, механизм укрепления служб гражданской обороны развивающихся стран, а также учитывает возможности России, опираясь на лидерство в форматах многостороннего сотрудничества. Реализация этого соглашения позволяет МЧС России и МОГО развивать проекты по совершенствованию служб гражданской защиты на национальном и региональном уровнях. Под эгидой международной организации российское "чрезвычайное" ведомство реализует важнейшие проекты содействия международному развитию в области обеспечения безопасности населения. Они включают в себя поставку тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения и образцов специальной техники для оснащения национальных спасательных служб, оказание методического и технического содействия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования. Ежегодно МЧС России осуществляет в среднем порядка 20 проектов содействия международному развитию в различных уголках земного шара. Особое место среди них занимают программы по созданию и развитию национальных и региональных центров гуманитарного реагирования и учебно-практического профиля. При участии МЧС России уже созданы и успешно функционируют такие центры в Сербии, Армении, Никарагуа, на Кубе. В 2021 году МЧС России проведено 48 мероприятий по защите и спасанию населения в зонах бедствий, в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией организовано проведение 23 гуманитарных операций. Благодаря реализации данных проектов укрепляются национальные, региональные и международные потенциалы гражданской обороны. Совершенствуется готовность сил к чрезвычайным ситуациям различного характера, а также оказывается гуманитарное содействие и поддержка нуждающимся странам в развитии национальных структур гражданской защиты. Всемирный день гражданской обороны призван привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской защиты и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или аварий, а также отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями. Ежегодно празднование Всемирного дня гражданской обороны посвящено определенной теме. В связи со сложным кризисом, который мировое сообщество переживает с конца 2019 года из-за коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2022 году темой дня была "Гражданская оборона и работа с перемещенными лицами при катастрофах и кризисах; роль добровольцев и борьба с пандемиями" (Civil defense and work with displaced people in disasters and crises; the role of volunteers and the fight against pandemics). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, швейцария, международная организация гражданской обороны, владимир кувшинов, мого, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире