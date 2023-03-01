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Белоруссия готовится к выпуску своих облигаций в России, заявил Минфин
Белоруссия готовится к выпуску своих облигаций в России, заявил Минфин - РИА Новости, 01.03.2023
Белоруссия готовится к выпуску своих облигаций в России, заявил Минфин
Белоруссия готовится к размещению своих облигаций в России, вся инфраструктура республики для этого готова, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:50
2023-03-01T15:50
2023-03-01T15:50
экономика
белоруссия
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алексей моисеев
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия готовится к размещению своих облигаций в России, вся инфраструктура республики для этого готова, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "У нас сейчас идет взаимодействие довольно активное с Минфином Белоруссии …, и в целом у нас достаточно далеко зашел разговор о выпуске белорусских облигаций на российском рынке. Другие пока не изъявляли желание, но с Белоруссией у нас достаточно предметный разговор уже идет", - ответил он на вопрос об идее организовывать выпуск облигаций дружественных стран в России. "Там инфраструктура вся готова, просто ждут удачного рыночного окошка для себя, понятно, что стоимость имеет значение, и они, естественно, наблюдают, смотрят, какое время им лучше выбрать", - добавил Моисеев. Глава ВТБ Андрей Костин во вторник выступил с предложением подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран. По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности. Белорусские облигации уже есть на российском рынке, они торгуются на Мосбирже с 2019 года.
https://ria.ru/20230301/torgovlya-1855140950.html
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экономика, белоруссия, россия, алексей моисеев, андрей костин (банкир), втб, московская биржа
Экономика, Белоруссия, Россия, Алексей Моисеев, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Московская биржа
Белоруссия готовится к выпуску своих облигаций в России, заявил Минфин
Замглавы Минфина Моисеев: Белоруссия готовится к новому размещению облигаций в России
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия готовится к размещению своих облигаций в России, вся инфраструктура республики для этого готова, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"У нас сейчас идет взаимодействие довольно активное с Минфином Белоруссии …, и в целом у нас достаточно далеко зашел разговор о выпуске белорусских облигаций на российском рынке. Другие пока не изъявляли желание, но с Белоруссией у нас достаточно предметный разговор уже идет", - ответил он на вопрос об идее организовывать выпуск облигаций дружественных стран в России.
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"Там инфраструктура вся готова, просто ждут удачного рыночного окошка для себя, понятно, что стоимость имеет значение, и они, естественно, наблюдают, смотрят, какое время им лучше выбрать", - добавил Моисеев.
Глава ВТБ Андрей Костин
во вторник выступил с предложением подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран. По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.
Белорусские облигации уже есть на российском рынке, они торгуются на Мосбирже
с 2019 года.
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