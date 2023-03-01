https://ria.ru/20230301/obligatsii-1855142321.html

Белоруссия готовится к выпуску своих облигаций в России, заявил Минфин

Белоруссия готовится к выпуску своих облигаций в России, заявил Минфин - РИА Новости, 01.03.2023

Белоруссия готовится к выпуску своих облигаций в России, заявил Минфин

Белоруссия готовится к размещению своих облигаций в России, вся инфраструктура республики для этого готова, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:50

2023-03-01T15:50

2023-03-01T15:50

экономика

белоруссия

россия

алексей моисеев

андрей костин (банкир)

втб

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия готовится к размещению своих облигаций в России, вся инфраструктура республики для этого готова, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "У нас сейчас идет взаимодействие довольно активное с Минфином Белоруссии …, и в целом у нас достаточно далеко зашел разговор о выпуске белорусских облигаций на российском рынке. Другие пока не изъявляли желание, но с Белоруссией у нас достаточно предметный разговор уже идет", - ответил он на вопрос об идее организовывать выпуск облигаций дружественных стран в России. "Там инфраструктура вся готова, просто ждут удачного рыночного окошка для себя, понятно, что стоимость имеет значение, и они, естественно, наблюдают, смотрят, какое время им лучше выбрать", - добавил Моисеев. Глава ВТБ Андрей Костин во вторник выступил с предложением подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран. По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности. Белорусские облигации уже есть на российском рынке, они торгуются на Мосбирже с 2019 года.

https://ria.ru/20230301/torgovlya-1855140950.html

https://ria.ru/20230301/milliardery-1855046881.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, белоруссия, россия, алексей моисеев, андрей костин (банкир), втб, московская биржа