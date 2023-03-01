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Шульгинов рассказал о новом порядке мониторинга цен на нефть - РИА Новости, 01.03.2023
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20:40 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/neft-1855221597.html
Шульгинов рассказал о новом порядке мониторинга цен на нефть
Шульгинов рассказал о новом порядке мониторинга цен на нефть - РИА Новости, 01.03.2023
Шульгинов рассказал о новом порядке мониторинга цен на нефть
Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T20:40
2023-03-01T20:40
цены на нефть
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.Минэнерго РФ своим приказом утвердило правила мониторинга цен на российскую экспортную нефть. Он будет проводиться ежемесячно, в нем будут учитываться данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС."Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, чтобы не продавать наши ресурсы по сниженным ценам из-за введенного "потолка" со стороны недружественных государств", - сказал Шульгинов, слова которого приведены в сообщении Минэнерго РФ.Кроме того, обновленный порядок наблюдения за экспортными ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли, добавил он.
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цены на нефть, экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Цены на нефть, Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Шульгинов рассказал о новом порядке мониторинга цен на нефть

Шульгинов: новый мониторинг цен на нефть позволит понять реальную стоимость ее реализации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
Минэнерго РФ своим приказом утвердило правила мониторинга цен на российскую экспортную нефть. Он будет проводиться ежемесячно, в нем будут учитываться данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.
"Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, чтобы не продавать наши ресурсы по сниженным ценам из-за введенного "потолка" со стороны недружественных государств", - сказал Шульгинов, слова которого приведены в сообщении Минэнерго РФ.
Кроме того, обновленный порядок наблюдения за экспортными ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли, добавил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Россия не намерена продавать нефть любой ценой, заявили в Минэнерго
Вчера, 11:57
 
Цены на нефтьЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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