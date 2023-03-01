https://ria.ru/20230301/nechaev-1855007009.html

"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют

"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют - РИА Новости, 01.03.2023

"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют

"Новые люди" готовы разработать поправки к законопроекту о регулировании криптовалют, по вопросу нужно согласование с позицией Центробанка, заявил в интервью... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T06:17

2023-03-01T06:17

2023-03-01T06:17

россия

иран

москва

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" готовы разработать поправки к законопроекту о регулировании криптовалют, по вопросу нужно согласование с позицией Центробанка, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Ранее группа депутатов от разных фракций внесла в Госдуму законопроект о регулировании майнинговой деятельности. Другой законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме. "По криптовалютам рынок и правительство ждут концептуального согласования с позицией Центробанка о возможности транзакции на территории РФ. Когда этот технический вопрос прояснится, мы готовы заняться поправками к законопроекту", - подчеркнул парламентарий. При этом Нечаев добавил, что сначала должен появиться фундамент, "на котором будет строиться всё законодательство". По его словам, легализация майнинга и криптовалюты - прямой путь к технологическому суверенитету РФ. Так, политик привел опыт дружественного России Ирана, где благодаря "криптофундаменту правительство зарабатывает огромные деньги". "От добычи власти получают около миллиарда долларов ежегодно. А еще биткоин стал важной частью национальной экономики Ирана, банкам разрешено расплачиваться "битками" за импорт, на долю страны приходится 4,5% всей добычи биткоинов в мире, что позволяет обходить санкции и закупать импортные товары", - рассказал Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии.

https://ria.ru/20230215/putin-1852271479.html

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830210045.html

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россия, иран, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф