https://ria.ru/20230301/nechaev-1855007009.html
"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют
"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют - РИА Новости, 01.03.2023
"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют
"Новые люди" готовы разработать поправки к законопроекту о регулировании криптовалют, по вопросу нужно согласование с позицией Центробанка, заявил в интервью... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:17
2023-03-01T06:17
2023-03-01T06:17
россия
иран
москва
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" готовы разработать поправки к законопроекту о регулировании криптовалют, по вопросу нужно согласование с позицией Центробанка, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Ранее группа депутатов от разных фракций внесла в Госдуму законопроект о регулировании майнинговой деятельности. Другой законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме. "По криптовалютам рынок и правительство ждут концептуального согласования с позицией Центробанка о возможности транзакции на территории РФ. Когда этот технический вопрос прояснится, мы готовы заняться поправками к законопроекту", - подчеркнул парламентарий. При этом Нечаев добавил, что сначала должен появиться фундамент, "на котором будет строиться всё законодательство". По его словам, легализация майнинга и криптовалюты - прямой путь к технологическому суверенитету РФ. Так, политик привел опыт дружественного России Ирана, где благодаря "криптофундаменту правительство зарабатывает огромные деньги". "От добычи власти получают около миллиарда долларов ежегодно. А еще биткоин стал важной частью национальной экономики Ирана, банкам разрешено расплачиваться "битками" за импорт, на долю страны приходится 4,5% всей добычи биткоинов в мире, что позволяет обходить санкции и закупать импортные товары", - рассказал Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии.
https://ria.ru/20230215/putin-1852271479.html
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россия, иран, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Россия, Иран, Москва, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют
Лидер "Новых людей" Нечаев: партия готова работать над регулированием криптовалют
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" готовы разработать поправки к законопроекту о регулировании криптовалют, по вопросу нужно согласование с позицией Центробанка, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев.
Ранее группа депутатов от разных фракций внесла в Госдуму
законопроект о регулировании майнинговой деятельности. Другой законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме.
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"По криптовалютам рынок и правительство ждут концептуального согласования с позицией Центробанка о возможности транзакции на территории РФ
. Когда этот технический вопрос прояснится, мы готовы заняться поправками к законопроекту", - подчеркнул парламентарий.
При этом Нечаев добавил, что сначала должен появиться фундамент, "на котором будет строиться всё законодательство". По его словам, легализация майнинга и криптовалюты - прямой путь к технологическому суверенитету РФ.
Так, политик привел опыт дружественного России Ирана
, где благодаря "криптофундаменту правительство зарабатывает огромные деньги".
"От добычи власти получают около миллиарда долларов ежегодно. А еще биткоин стал важной частью национальной экономики Ирана, банкам разрешено расплачиваться "битками" за импорт, на долю страны приходится 4,5% всей добычи биткоинов в мире, что позволяет обходить санкции и закупать импортные товары", - рассказал Нечаев.
Предвыборная конференция пройдет в Москве
в среду в день трехлетия с момента создания партии.
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