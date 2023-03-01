https://ria.ru/20230301/nastuplenie-1855074187.html

Российские десантники наступают на Кременном направлении

Российские десантники наступают на Кременном направлении - РИА Новости, 01.03.2023

Российские десантники наступают на Кременном направлении

Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР, рассказали журналистам сами военнослужащие. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:24

2023-03-01T12:24

2023-03-01T12:34

специальная военная операция на украине

кременная

донбасс

леонид пасечник

т-90м

тос-1а "солнцепек"

в мире

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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР, рассказали журналистам сами военнослужащие.На видео запечатлен танк Т-90М "Прорыв" и тяжелая огнеметная (ТОС) система "Солнцепек". Экипажи боевых машин рассказали о преимуществах их использования при наступлении."Выжигает позиции, площадь поражения 40 тысяч квадратных метров с одного пакета", — рассказал командир экипажа ТОС-1А корреспондентам. Танки Т-90М "Прорыв" поддерживают наступление пехоты, работая по опорным пунктам противника с закрытой позиции."Т-90М "Прорыв" — у военнослужащих считается самым лучшим танком. Это очень шустрая, маневренная машина, которая способна наносить очень жесткое огневое поражение", — поделился впечатлениями от работы командир танкового взвода. Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230301/vuchich-1854991471.html

https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html

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донбасс

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, донбасс, леонид пасечник, т-90м, тос-1а "солнцепек", в мире