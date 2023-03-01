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Российские десантники наступают на Кременном направлении - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 01.03.2023 (обновлено: 12:34 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/nastuplenie-1855074187.html
Российские десантники наступают на Кременном направлении
Российские десантники наступают на Кременном направлении - РИА Новости, 01.03.2023
Российские десантники наступают на Кременном направлении
Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР, рассказали журналистам сами военнослужащие. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:24
2023-03-01T12:34
специальная военная операция на украине
кременная
донбасс
леонид пасечник
т-90м
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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР, рассказали журналистам сами военнослужащие.На видео запечатлен танк Т-90М "Прорыв" и тяжелая огнеметная (ТОС) система "Солнцепек". Экипажи боевых машин рассказали о преимуществах их использования при наступлении."Выжигает позиции, площадь поражения 40 тысяч квадратных метров с одного пакета", — рассказал командир экипажа ТОС-1А корреспондентам. Танки Т-90М "Прорыв" поддерживают наступление пехоты, работая по опорным пунктам противника с закрытой позиции."Т-90М "Прорыв" — у военнослужащих считается самым лучшим танком. Это очень шустрая, маневренная машина, которая способна наносить очень жесткое огневое поражение", — поделился впечатлениями от работы командир танкового взвода. Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230301/vuchich-1854991471.html
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кременная, донбасс, леонид пасечник, т-90м, тос-1а "солнцепек", в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донбасс, Леонид Пасечник, Т-90М, ТОС-1А "Солнцепек", В мире
Российские десантники наступают на Кременном направлении

Российские десантники при поддержке бронетехники наступают на Кременном направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР, рассказали журналистам сами военнослужащие.
На видео запечатлен танк Т-90М "Прорыв" и тяжелая огнеметная (ТОС) система "Солнцепек". Экипажи боевых машин рассказали о преимуществах их использования при наступлении.
"Выжигает позиции, площадь поражения 40 тысяч квадратных метров с одного пакета", — рассказал командир экипажа ТОС-1А корреспондентам.
Танки Т-90М "Прорыв" поддерживают наступление пехоты, работая по опорным пунктам противника с закрытой позиции.
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"Т-90М "Прорыв" — у военнослужащих считается самым лучшим танком. Это очень шустрая, маневренная машина, которая способна наносить очень жесткое огневое поражение", — поделился впечатлениями от работы командир танкового взвода.
Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяДонбассЛеонид ПасечникТ-90МТОС-1А "Солнцепек"В мире
 
 
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