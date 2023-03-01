https://ria.ru/20230301/nagrada-1855130518.html
Путин наградит педагогов, воспитавших учеников, получивших звание Героя
Путин наградит педагогов, воспитавших учеников, получивших звание Героя - РИА Новости, 01.03.2023
Путин наградит педагогов, воспитавших учеников, получивших звание Героя
Президент России Владимир Путин 2 марта вручит госнаграды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:07
2023-03-01T15:07
2023-03-01T15:16
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 марта вручит госнаграды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе СВО, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, а также встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин наградит педагогов, воспитавших учеников, получивших звание Героя
Президент Путин вручит госнаграды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 марта вручит госнаграды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе СВО, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, а также встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".
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