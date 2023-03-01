https://ria.ru/20230301/nagrada-1855130518.html

Путин наградит педагогов, воспитавших учеников, получивших звание Героя

Путин наградит педагогов, воспитавших учеников, получивших звание Героя - РИА Новости, 01.03.2023

Путин наградит педагогов, воспитавших учеников, получивших звание Героя

Президент России Владимир Путин 2 марта вручит госнаграды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:07

2023-03-01T15:07

2023-03-01T15:16

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_734b3d5e19aed2d090f4863996b45360.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 марта вручит госнаграды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе СВО, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, а также встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

https://ria.ru/20230222/nagrazhdenie-1853899425.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин