https://ria.ru/20230301/moskva-1862869035.html

Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится до 30 апреля

Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится до 30 апреля - РИА Новости, 04.04.2023

Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится до 30 апреля

Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится целый месяц - до 30 апреля. РИА Новости, 04.04.2023

2023-03-01T00:10

2023-03-01T00:10

2023-04-04T12:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

петр бирюков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится целый месяц - до 30 апреля. Как сообщал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, генеральная уборка столицы пройдет с 1 по 30 апреля. За это время будут приведены в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Кроме того, помоют фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовят к летнему сезону фонтаны. А также промоют дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта. Кроме того, планируется, что 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник. Принять участие в нем могут все желающие. Инвентарь предоставят, информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ. Как сообщал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в рамках месячника специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений и более 1,1 тысячи столичных памятников.

https://ria.ru/20230331/tonneli-1862101359.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, петр бирюков