https://ria.ru/20230301/moskva-1862869035.html
Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится до 30 апреля
Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится до 30 апреля - РИА Новости, 04.04.2023
Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится до 30 апреля
Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится целый месяц - до 30 апреля. РИА Новости, 04.04.2023
2023-03-01T00:10
2023-03-01T00:10
2023-04-04T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
петр бирюков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится целый месяц - до 30 апреля. Как сообщал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, генеральная уборка столицы пройдет с 1 по 30 апреля. За это время будут приведены в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Кроме того, помоют фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовят к летнему сезону фонтаны. А также промоют дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта. Кроме того, планируется, что 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник. Принять участие в нем могут все желающие. Инвентарь предоставят, информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ. Как сообщал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в рамках месячника специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений и более 1,1 тысячи столичных памятников.
https://ria.ru/20230331/tonneli-1862101359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Петр Бирюков
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Генеральная уборка города начинается в Москве, она продлится целый месяц - до 30 апреля.
Как сообщал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, генеральная уборка столицы пройдет с 1 по 30 апреля. За это время будут приведены в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Кроме того, помоют фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовят к летнему сезону фонтаны. А также промоют дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта.
Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле
Кроме того, планируется, что 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник. Принять участие в нем могут все желающие. Инвентарь предоставят, информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ.
Как сообщал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в рамках месячника специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений и более 1,1 тысячи столичных памятников.