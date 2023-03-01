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Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80% - РИА Новости, 01.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:08 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/moskva-1855012451.html
Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%
Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80% - РИА Новости, 01.03.2023
Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%
Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:08
2023-03-01T08:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
кутузовский проспект
одинцово
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что уже закончены монолитные работы, забетонирована плита проезжей части тоннеля и рамповой части. Одновременно продолжается устройство дорожного полотна, проводятся электромонтажные работы, облицовка тоннеля и отделка технологических помещений."Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80% завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона", - уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Реализацию концессии по созданию тоннельного путепровода СДКП ведет "Новая концессионная компания". Общая длина путепровода – 265 метров, из которых 45 метров – собственно тоннель, и 220 метров - рамповая часть.Проект Северного дублера Кутузовского проспекта является самым масштабным концессионным соглашением, заключенным городом с инвестором: общие вложения оцениваются в 68 миллиардов рублей. Дублер станет продолжением платной трассы – северного обхода Одинцово – и дойдет до делового центра "Москва-Сити", став таким образом первой платной автодорогой внутри МКАД. Новая дорога призвана разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе: от МКАД до делового центра по ней можно будет доехать за 10 минут.
https://ria.ru/20230228/oplata_nfc-1854785025.html
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кутузовский проспект, одинцово, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Кутузовский проспект, Одинцово, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что уже закончены монолитные работы, забетонирована плита проезжей части тоннеля и рамповой части. Одновременно продолжается устройство дорожного полотна, проводятся электромонтажные работы, облицовка тоннеля и отделка технологических помещений.
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"Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80% завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона", - уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Реализацию концессии по созданию тоннельного путепровода СДКП ведет "Новая концессионная компания". Общая длина путепровода – 265 метров, из которых 45 метров – собственно тоннель, и 220 метров - рамповая часть.
Проект Северного дублера Кутузовского проспекта является самым масштабным концессионным соглашением, заключенным городом с инвестором: общие вложения оцениваются в 68 миллиардов рублей. Дублер станет продолжением платной трассы – северного обхода Одинцово – и дойдет до делового центра "Москва-Сити", став таким образом первой платной автодорогой внутри МКАД. Новая дорога призвана разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе: от МКАД до делового центра по ней можно будет доехать за 10 минут.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыКутузовский проспектОдинцовоВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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