https://ria.ru/20230301/moskva-1855012451.html
Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%
Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80% - РИА Новости, 01.03.2023
Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%
Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:08
2023-03-01T08:08
2023-03-01T08:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
кутузовский проспект
одинцово
владислав овчинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что уже закончены монолитные работы, забетонирована плита проезжей части тоннеля и рамповой части. Одновременно продолжается устройство дорожного полотна, проводятся электромонтажные работы, облицовка тоннеля и отделка технологических помещений."Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80% завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона", - уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Реализацию концессии по созданию тоннельного путепровода СДКП ведет "Новая концессионная компания". Общая длина путепровода – 265 метров, из которых 45 метров – собственно тоннель, и 220 метров - рамповая часть.Проект Северного дублера Кутузовского проспекта является самым масштабным концессионным соглашением, заключенным городом с инвестором: общие вложения оцениваются в 68 миллиардов рублей. Дублер станет продолжением платной трассы – северного обхода Одинцово – и дойдет до делового центра "Москва-Сити", став таким образом первой платной автодорогой внутри МКАД. Новая дорога призвана разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе: от МКАД до делового центра по ней можно будет доехать за 10 минут.
https://ria.ru/20230228/oplata_nfc-1854785025.html
https://realty.ria.ru/20221206/metro-1836570076.html
кутузовский проспект
одинцово
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8d0b2ad441b85fb66a98e2dcc5a10a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кутузовский проспект, одинцово, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Кутузовский проспект, Одинцово, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что уже закончены монолитные работы, забетонирована плита проезжей части тоннеля и рамповой части. Одновременно продолжается устройство дорожного полотна, проводятся электромонтажные работы, облицовка тоннеля и отделка технологических помещений.
Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани
"Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80% завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона", - уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Реализацию концессии по созданию тоннельного путепровода СДКП ведет "Новая концессионная компания". Общая длина путепровода – 265 метров, из которых 45 метров – собственно тоннель, и 220 метров - рамповая часть.
Проект Северного дублера Кутузовского проспекта является самым масштабным концессионным соглашением, заключенным городом с инвестором: общие вложения оцениваются в 68 миллиардов рублей. Дублер станет продолжением платной трассы – северного обхода Одинцово
– и дойдет до делового центра "Москва-Сити", став таким образом первой платной автодорогой внутри МКАД. Новая дорога призвана разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе: от МКАД до делового центра по ней можно будет доехать за 10 минут.
В Москве проложили второй тоннель Рублево-Архангельской линии метро