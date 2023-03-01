https://ria.ru/20230301/moskva-1855012451.html

Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%

Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80% - РИА Новости, 01.03.2023

Овчинский: тоннель на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%

Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:08

2023-03-01T08:08

2023-03-01T08:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

кутузовский проспект

одинцово

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Строительство тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) выходит на завершающую стадию, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что уже закончены монолитные работы, забетонирована плита проезжей части тоннеля и рамповой части. Одновременно продолжается устройство дорожного полотна, проводятся электромонтажные работы, облицовка тоннеля и отделка технологических помещений."Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80% завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона", - уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Реализацию концессии по созданию тоннельного путепровода СДКП ведет "Новая концессионная компания". Общая длина путепровода – 265 метров, из которых 45 метров – собственно тоннель, и 220 метров - рамповая часть.Проект Северного дублера Кутузовского проспекта является самым масштабным концессионным соглашением, заключенным городом с инвестором: общие вложения оцениваются в 68 миллиардов рублей. Дублер станет продолжением платной трассы – северного обхода Одинцово – и дойдет до делового центра "Москва-Сити", став таким образом первой платной автодорогой внутри МКАД. Новая дорога призвана разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе: от МКАД до делового центра по ней можно будет доехать за 10 минут.

https://ria.ru/20230228/oplata_nfc-1854785025.html

https://realty.ria.ru/20221206/metro-1836570076.html

кутузовский проспект

одинцово

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кутузовский проспект, одинцово, владислав овчинский, москва