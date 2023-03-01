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Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом" - РИА Новости, 01.03.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
21:21 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/mordoviya-1855228871.html
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом"
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом" - РИА Новости, 01.03.2023
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом"
Предприятия Мордовии будут расширять взаимодействие с "Роскосмосом", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T21:21
2023-03-01T21:21
республика мордовия
артем здунов
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Предприятия Мордовии будут расширять взаимодействие с "Роскосмосом", сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в среду в Москве подписали соглашения о сотрудничестве региона с государственной корпорацией. "Одно из ключевых направлений взаимодействия - разработка и производство спецволокон под цели и задачи ГК "Роскосмос" - этим будет заниматься Инжиниринговый центр волоконной оптики, созданный на базе республиканского технопарка", - говорится в сообщении. Также соглашение предусматривает расширение взаимодействия с Мордовским госуниверситетом имени Огарева в рамках реализации инновационных проектов. Это проект по пористой стеклокерамике из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации и проект по синтезу и обработке монокристаллов карбида кремния. Как отметил глава "Роскосмоса", в Мордовии много инновационных направлений и несколько предприятий республики, в том числе Саранский приборостроительный завод и Саранский завод полупроводниковых приборов "Орбита", работают со структурами госокрпорации. "Будем расширять это сотрудничество, направим наших представителей в Мордовию, чтобы они посмотрели инновационные разработки, которые могли бы найти применение в космической отрасли. Кроме того, мы заинтересованы в продвижении своих космических услуг - это и связь, и передача данных, и высокоточная навигация, которая востребована, в том числе, и в земледелии. А Мордовия, как мы знаем, сельскохозяйственная республика", - приводятся в сообщении слова Борисова. В свою очередь глава Мордовии подчеркнул, что подписание соглашения позволит углубить контакты с "Роскосмосом". "За эти годы многие разработки вышли на промышленную линию - например, по спецволокнам, по светотехнике, по другим направлениям. Также считаем очень важным использование результатов космической деятельности в нашем народном хозяйстве - в АПК и в лесной отрасли", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
https://ria.ru/20230221/zhile-1853464432.html
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артем здунов, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Республика Мордовия, Артем Здунов, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом"

Предприятия Мордовии расширят взаимодействие с "Роскосмосом"

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Предприятия Мордовии будут расширять взаимодействие с "Роскосмосом", сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в среду в Москве подписали соглашения о сотрудничестве региона с государственной корпорацией.
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"Одно из ключевых направлений взаимодействия - разработка и производство спецволокон под цели и задачи ГК "Роскосмос" - этим будет заниматься Инжиниринговый центр волоконной оптики, созданный на базе республиканского технопарка", - говорится в сообщении.
Также соглашение предусматривает расширение взаимодействия с Мордовским госуниверситетом имени Огарева в рамках реализации инновационных проектов. Это проект по пористой стеклокерамике из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации и проект по синтезу и обработке монокристаллов карбида кремния.
Как отметил глава "Роскосмоса", в Мордовии много инновационных направлений и несколько предприятий республики, в том числе Саранский приборостроительный завод и Саранский завод полупроводниковых приборов "Орбита", работают со структурами госокрпорации. "Будем расширять это сотрудничество, направим наших представителей в Мордовию, чтобы они посмотрели инновационные разработки, которые могли бы найти применение в космической отрасли. Кроме того, мы заинтересованы в продвижении своих космических услуг - это и связь, и передача данных, и высокоточная навигация, которая востребована, в том числе, и в земледелии. А Мордовия, как мы знаем, сельскохозяйственная республика", - приводятся в сообщении слова Борисова.
В свою очередь глава Мордовии подчеркнул, что подписание соглашения позволит углубить контакты с "Роскосмосом". "За эти годы многие разработки вышли на промышленную линию - например, по спецволокнам, по светотехнике, по другим направлениям. Также считаем очень важным использование результатов космической деятельности в нашем народном хозяйстве - в АПК и в лесной отрасли", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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