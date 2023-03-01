Румыния видит все больше попыток дестабилизировать Молдавию, заявил премьер
Премьер Румынии Чукэ заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии участились
© AP Photo / Alex BrandonПремьер Румынии Николае Чукэ
© AP Photo / Alex Brandon
Премьер Румынии Николае Чукэ. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил в среду, что все чаще наблюдаются попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии и создать вокруг нее искусственную напряженность.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории. Все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
"Мы наблюдаем все больше попыток дестабилизировать Молдавию, искусственно создать напряженность и враждебные нарративы, построенные на преднамеренном распространении ложной информации", - заявил Чукэ на брифинге.
По его словам, Румыния постоянно продвигает, в том числе в Брюсселе, необходимость поддержки Молдавии на нескольких уровнях. Также Бухарест поддерживает идею создания гражданской миссии ЕС для Молдавии. Речь идет о консультативной миссии экспертов ЕС, которые помогут Молдавии эффективно реагировать на вызовы в областях безопасности и обороны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все.
На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Власти Молдавии заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Бывший молдавский президент Игорь Додон в четверг заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии.