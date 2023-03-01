https://ria.ru/20230301/medpomosch-1855141286.html
Добровольцы будут получать бесплатную медицинскую помощь в частях
Добровольцы будут получать бесплатную медицинскую помощь в частях - РИА Новости, 01.03.2023
Добровольцы будут получать бесплатную медицинскую помощь в частях
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, позволяющее участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:46
2023-03-01T15:46
2023-03-01T15:47
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, позволяющее участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях. "Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований, таких людей у нас немало, получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях. Также им могут быть предоставлены лекарства, а при необходимости и медицинские изделия", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил. По его словам, это решение позволит сгладить оргпроцессы. Премьер также сообщил, что правительство упростило оформление региональных мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей - региональные органы власти смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами, а это позволит избавить россиян от необходимости предоставлять документы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин
Добровольцы будут получать бесплатную медицинскую помощь в частях
Участники добровольческих формирований в России получат бесплатную медпомощь в частях
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, позволяющее участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях.
"Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований, таких людей у нас немало, получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях. Также им могут быть предоставлены лекарства, а при необходимости и медицинские изделия", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.
По его словам, это решение позволит сгладить оргпроцессы.
Премьер также сообщил, что правительство упростило оформление региональных мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей - региональные органы власти смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами, а это позволит избавить россиян от необходимости предоставлять документы.
Мишустин рассказал о формировании фонда помощи участникам спецоперации