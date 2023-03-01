https://ria.ru/20230301/mebel-1855033283.html

Заммэра Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медицинской мебели

Заммэра Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медицинской мебели - РИА Новости, 01.03.2023

Заммэра Ефимов: Москва заключит офсет на поставку медицинской мебели

Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по поставкам медицинской мебели для нужд столицы, сообщил заммэра по... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:12

2023-03-01T10:12

2023-03-01T10:44

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по поставкам медицинской мебели для нужд столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что подача заявок на участие в электронном конкурсе продлится до 16 марта текущего года."Победитель аукциона заключит с городом офсетный контракт на 10 лет – до 2032 года включительно. По условиям соглашения инвестор должен в течение трех лет наладить на территории столицы производство медицинской мебели, которая будет поставляться в городские лечебные учреждения. Инвестиции в проект составят не менее 250 миллионов рублей", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что инвестор должен будет обеспечить производство и поставку свыше более 80 наименований мебели: медицинских кушеток, хирургических, смотровых, перевязочных, пеленальных и лабораторных столов, многофункциональных кроватей и так далее. В свою очередь, город обеспечит предприятию стабильные закупки данной продукции в течение всего периода действия соглашения.Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что до конца этого года общий объем инвестиций по новым офсетам, заключенным Москвой, составит более миллиарда рублей. При этом в фокусе при использовании офсетного механизма останутся социально значимые товары, в особенности – продукция медицинского назначения.

https://ria.ru/20230227/stroitelstvo-1854499773.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)