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Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2023
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06:45 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855007911.html
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2023
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого бы то ни было, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:45
2023-03-01T06:45
александр лукашенко
ли кэцян
пекин
белоруссия
китай
в мире
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого бы то ни было, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине. "Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов, и так будет и впредь", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого. Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
https://ria.ru/20230227/dogovor-1854723605.html
пекин
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александр лукашенко, ли кэцян, пекин, белоруссия, китай, в мире
Александр Лукашенко, Ли Кэцян, Пекин, Белоруссия, Китай, В мире
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого-то

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого бы то ни было, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.
"Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов, и так будет и впредь", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
У Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий, заявил Лукашенко
27 февраля, 22:28
Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
 
Александр ЛукашенкоЛи КэцянПекинБелоруссияКитайВ мире
 
 
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