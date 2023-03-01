https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855007911.html
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2023
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого бы то ни было, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:45
2023-03-01T06:45
2023-03-01T06:45
александр лукашенко
ли кэцян
пекин
белоруссия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого бы то ни было, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине. "Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов, и так будет и впредь", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого. Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
https://ria.ru/20230227/dogovor-1854723605.html
пекин
белоруссия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61ff6983fa1294b5472eda6115149c57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, ли кэцян, пекин, белоруссия, китай, в мире
Александр Лукашенко, Ли Кэцян, Пекин, Белоруссия, Китай, В мире
Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого-то