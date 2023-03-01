https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855007911.html

Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко

Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2023

Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то, заявил Лукашенко

Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого бы то ни было, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T06:45

2023-03-01T06:45

2023-03-01T06:45

александр лукашенко

ли кэцян

пекин

белоруссия

китай

в мире

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого бы то ни было, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине. "Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов, и так будет и впредь", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого. Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

https://ria.ru/20230227/dogovor-1854723605.html

пекин

белоруссия

китай

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александр лукашенко, ли кэцян, пекин, белоруссия, китай, в мире