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Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска - РИА Новости, 01.03.2023
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16:59 01.03.2023 (обновлено: 17:39 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/lavrov-1855172881.html
Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска
Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска - РИА Новости, 01.03.2023
Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, сообщило... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:59
2023-03-01T17:39
в мире
анкара (провинция)
дамаск (город)
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
россия
сирия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, сообщило министерство иностранных дел РФ.Оно отметило, что встреча состоялась 1 марта на полях мероприятий "Группы двадцати" в Нью-Дели."Рассмотрен ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии. Отдельное внимание уделено работе заинтересованных стран региона над нормализацией турецко-сирийских связей – одновременно с наращиванием совместных усилий по устранению террористической угрозы в САР", - говорится в заявлении ведомства.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.
https://ria.ru/20230223/siriya-1853930871.html
https://ria.ru/20230223/vstrecha-1853928413.html
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дамаск (город)
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в мире, анкара (провинция), дамаск (город), турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, сирия, башар асад
В мире, Анкара (провинция), Дамаск (город), Турция, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Россия, Сирия, Башар Асад
Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска

Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу нормализацию отношений Анкары и Дамаска

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Оно отметило, что встреча состоялась 1 марта на полях мероприятий "Группы двадцати" в Нью-Дели.
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"Рассмотрен ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии. Отдельное внимание уделено работе заинтересованных стран региона над нормализацией турецко-сирийских связей – одновременно с наращиванием совместных усилий по устранению террористической угрозы в САР", - говорится в заявлении ведомства.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.
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В миреАнкара (провинция)Дамаск (город)ТурцияСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуРоссияСирияБашар Асад
 
 
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