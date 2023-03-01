Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска
Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу нормализацию отношений Анкары и Дамаска
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Оно отметило, что встреча состоялась 1 марта на полях мероприятий "Группы двадцати" в Нью-Дели.
"Рассмотрен ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии. Отдельное внимание уделено работе заинтересованных стран региона над нормализацией турецко-сирийских связей – одновременно с наращиванием совместных усилий по устранению террористической угрозы в САР", - говорится в заявлении ведомства.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.