https://ria.ru/20230301/lavrov-1855172881.html

Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска

Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска - РИА Новости, 01.03.2023

Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, сообщило... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:59

2023-03-01T16:59

2023-03-01T17:39

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анкара (провинция)

дамаск (город)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, сообщило министерство иностранных дел РФ.Оно отметило, что встреча состоялась 1 марта на полях мероприятий "Группы двадцати" в Нью-Дели."Рассмотрен ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии. Отдельное внимание уделено работе заинтересованных стран региона над нормализацией турецко-сирийских связей – одновременно с наращиванием совместных усилий по устранению террористической угрозы в САР", - говорится в заявлении ведомства.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.

https://ria.ru/20230223/siriya-1853930871.html

https://ria.ru/20230223/vstrecha-1853928413.html

анкара (провинция)

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анкара (провинция), дамаск (город), турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, сирия, башар асад