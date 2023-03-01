https://ria.ru/20230301/lavrov-1855076605.html
Лавров встретился с главой МИД Индии
Лавров встретился с главой МИД Индии - РИА Новости, 01.03.2023
Лавров встретился с главой МИД Индии
Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:28
2023-03-01T12:28
2023-03-01T12:28
в мире
нью-дели
турция
бразилия
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры в формате рабочего завтрака проходят на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце. Лавров прибыл в Нью-Дели накануне вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки". Как ожидается, позже в среду российский министр также встретится с коллегами из Турции и Бразилии.
https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html
нью-дели
турция
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, турция, бразилия, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Нью-Дели, Турция, Бразилия, Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров встретился с главой МИД Индии
Лавров встретился с главой МИД Индии, также встретится с коллегами из Турции и Бразилии