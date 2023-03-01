Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с главой МИД Индии - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/lavrov-1855076605.html
Лавров встретился с главой МИД Индии
Лавров встретился с главой МИД Индии - РИА Новости, 01.03.2023
Лавров встретился с главой МИД Индии
Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:28
2023-03-01T12:28
в мире
нью-дели
турция
бразилия
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры в формате рабочего завтрака проходят на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце. Лавров прибыл в Нью-Дели накануне вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки". Как ожидается, позже в среду российский министр также встретится с коллегами из Турции и Бразилии.
https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html
нью-дели
турция
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-дели, турция, бразилия, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Нью-Дели, Турция, Бразилия, Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров встретился с главой МИД Индии

Лавров встретился с главой МИД Индии, также встретится с коллегами из Турции и Бразилии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры в формате рабочего завтрака проходят на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце. Лавров прибыл в Нью-Дели накануне вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки".
Как ожидается, позже в среду российский министр также встретится с коллегами из Турции и Бразилии.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках"
Вчера, 15:31
 
В миреНью-ДелиТурцияБразилияСубраманиам ДжайшанкарСергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала