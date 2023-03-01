https://ria.ru/20230301/lavrov-1855076605.html

Лавров встретился с главой МИД Индии

Лавров встретился с главой МИД Индии - РИА Новости, 01.03.2023

Лавров встретился с главой МИД Индии

Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:28

2023-03-01T12:28

2023-03-01T12:28

в мире

нью-дели

турция

бразилия

субраманиам джайшанкар

сергей лавров

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры в формате рабочего завтрака проходят на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце. Лавров прибыл в Нью-Дели накануне вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки". Как ожидается, позже в среду российский министр также встретится с коллегами из Турции и Бразилии.

https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html

нью-дели

турция

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-дели, турция, бразилия, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, большая двадцатка