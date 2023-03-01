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В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2023
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11:22 01.03.2023
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В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 3 413 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:22
2023-03-01T11:22
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3 413 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 1914 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 421 770 случаев коронавируса, выздоровели 3 223 613 человек, умерли 48 217 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, распространение коронавируса, россия
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Здоровье - Общество, Москва, Распространение коронавируса, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявили 3413 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3 413 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
«
"Выявлено случаев за сутки - 3 413, госпитализированы - 154 человека, выздоровели - 2 868 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1914 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 421 770 случаев коронавируса, выздоровели 3 223 613 человек, умерли 48 217 человек.
 
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