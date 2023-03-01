https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855056447.html

В России за сутки госпитализировали 1950 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1950 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1950 пациентов с COVID-19

Более 13,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:17

2023-03-01T11:17

2023-03-01T11:17

общество

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распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 13,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 1950 человек, на 5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах. "Выздоровело за сутки 16 557 человек, или на 15,3% больше в сравнении с 28 февраля 2023 года. Выявлено 13 438 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы