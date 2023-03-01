https://ria.ru/20230301/kontakty-1855143770.html

Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве

Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве - РИА Новости, 01.03.2023

Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что не исключает контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению, по его словам, в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:58

2023-03-01T15:58

2023-03-01T16:18

сергей рябков

сша

женева (город)

россия

политика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что не исключает контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению, по его словам, в Москве готовы обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет."Это возможно", - заявил Рябков, отвечая на вопрос о возможности контактов с представителями США."У нас довольно много в последнее время было обсуждений, в том числе по закрытым каналам, и каких-то недоговоренностей с нашей стороны, каких-то незакрытых вопросов нет... У нас не запланировано обсуждения широкой повестки дня, поскольку от этого уходят именно американцы. Но мы готовы обсуждать любые вопросы, которые представляют для них интерес. При том понимании, что пересмотра решения по приостановке действия ДСНВ не будет, по крайней мере до тех пор, пока американские коллеги не проявят готовность отказаться от своего враждебного курса по отношению к России - прежде всего в привязке к происходящему на Украине и вокруг нее", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html

сша

женева (город)

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Влада Копылова

сергей рябков, сша, женева (город), россия, политика