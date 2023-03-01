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Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве - РИА Новости, 01.03.2023
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15:58 01.03.2023 (обновлено: 16:18 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kontakty-1855143770.html
Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве
Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве - РИА Новости, 01.03.2023
Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что не исключает контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению, по его словам, в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:58
2023-03-01T16:18
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россия
политика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что не исключает контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению, по его словам, в Москве готовы обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет."Это возможно", - заявил Рябков, отвечая на вопрос о возможности контактов с представителями США."У нас довольно много в последнее время было обсуждений, в том числе по закрытым каналам, и каких-то недоговоренностей с нашей стороны, каких-то незакрытых вопросов нет... У нас не запланировано обсуждения широкой повестки дня, поскольку от этого уходят именно американцы. Но мы готовы обсуждать любые вопросы, которые представляют для них интерес. При том понимании, что пересмотра решения по приостановке действия ДСНВ не будет, по крайней мере до тех пор, пока американские коллеги не проявят готовность отказаться от своего враждебного курса по отношению к России - прежде всего в привязке к происходящему на Украине и вокруг нее", - отметил замминистра.
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сергей рябков, сша, женева (город), россия, политика
Сергей Рябков, США, Женева (город), Россия, Политика
Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве

Замглавы МИД Рябков не исключил контактов с представителями США в Женеве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что не исключает контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению, по его словам, в Москве готовы обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет.
"Это возможно", - заявил Рябков, отвечая на вопрос о возможности контактов с представителями США.
"У нас довольно много в последнее время было обсуждений, в том числе по закрытым каналам, и каких-то недоговоренностей с нашей стороны, каких-то незакрытых вопросов нет... У нас не запланировано обсуждения широкой повестки дня, поскольку от этого уходят именно американцы. Но мы готовы обсуждать любые вопросы, которые представляют для них интерес. При том понимании, что пересмотра решения по приостановке действия ДСНВ не будет, по крайней мере до тех пор, пока американские коллеги не проявят готовность отказаться от своего враждебного курса по отношению к России - прежде всего в привязке к происходящему на Украине и вокруг нее", - отметил замминистра.
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