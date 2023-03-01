https://ria.ru/20230301/konkurs-1855104727.html
Конкурс в области фольклора и родных языков КМНС стартовал в ЯНАО
Конкурс в области фольклора и родных языков КМНС стартовал в ЯНАО - РИА Новости, 01.03.2023
Конкурс в области фольклора и родных языков КМНС стартовал в ЯНАО
Конкурс в области фольклора и родных языков коренных малочисленных народов Севера стартовал на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:47
2023-03-01T13:47
2023-03-01T13:47
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 1 мар – РИА Новости. Конкурс в области фольклора и родных языков коренных малочисленных народов Севера стартовал на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона."Молодые авторы лучших проектов в области сохранения, изучения и популяризации фольклора и родных языков коренных малочисленных народов Севера могут получить премию от губернатора. Двое ямальцев в возрасте от 18 до 35 лет, конкурсные работы которых будут признаны лучшими, получат премии по 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.К рассмотрению принимаются уже реализованные проекты в области сохранения фольклора и родных языков народов Севера с использованием информационно-коммуникационных технологий или иллюстративного материала. Проекты должны соответствовать ряду критериев: доступность изложения, возможность распространения и тиражирования. Заявки принимаются до 27 апреля 2023 года в департаменте по делам КМНС ЯНАО.Конкурс по присуждению премий физическим лицам в номинации "Лучший авторский проект" проводится на Ямале с 2022 года, отмечает пресс-служба.Первыми победителями конкурса стали Иван Сандрин из Шурышкарского района и Илья Сэротэтто из Надыма. Иван Сандрин реализовал проекты по созданию аудиосборника сказок и сборника комиксов на языке ханты "Ханты монсь". Надымчанин Илья Сэротэтто открыл студию звукозаписи "Дом поющих голосов". Совместно с носителями ненецкого языка инициатор проекта записал порядка 30 музыкальных произведений с использованием эффектов современной обработки. Сегодня музыкальные композиции доступны более, чем на 25 цифровых онлайн-площадках.Предоставление грантов и премий от губернатора в области фольклора коренных народов Севера проводится на Ямале с 2012 года. За историю проведения конкурса обладателями грантов стали 12 учреждений Ямала. Лауреатами премий признаны 87 ямальцев.С 2016 года на Ямале ежегодно определяют обладателей звания "Мастер фольклорного жанра" среди таких народов, как ненцы, ханты, селькупы. Мастерами признаны 20 знатоков народного фольклора, уточняют власти.
https://ria.ru/20230203/puteshestvie-1849546208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 1 мар – РИА Новости. Конкурс в области фольклора и родных языков коренных малочисленных народов Севера стартовал на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Молодые авторы лучших проектов в области сохранения, изучения и популяризации фольклора и родных языков коренных малочисленных народов Севера могут получить премию от губернатора. Двое ямальцев в возрасте от 18 до 35 лет, конкурсные работы которых будут признаны лучшими, получат премии по 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
К рассмотрению принимаются уже реализованные проекты в области сохранения фольклора и родных языков народов Севера с использованием информационно-коммуникационных технологий или иллюстративного материала. Проекты должны соответствовать ряду критериев: доступность изложения, возможность распространения и тиражирования. Заявки принимаются до 27 апреля 2023 года в департаменте по делам КМНС ЯНАО.
Конкурс по присуждению премий физическим лицам в номинации "Лучший авторский проект" проводится на Ямале с 2022 года, отмечает пресс-служба.
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
Первыми победителями конкурса стали Иван Сандрин из Шурышкарского района
и Илья Сэротэтто из Надыма
. Иван Сандрин реализовал проекты по созданию аудиосборника сказок и сборника комиксов на языке ханты "Ханты монсь". Надымчанин Илья Сэротэтто открыл студию звукозаписи "Дом поющих голосов". Совместно с носителями ненецкого языка инициатор проекта записал порядка 30 музыкальных произведений с использованием эффектов современной обработки. Сегодня музыкальные композиции доступны более, чем на 25 цифровых онлайн-площадках.
Предоставление грантов и премий от губернатора в области фольклора коренных народов Севера проводится на Ямале с 2012 года. За историю проведения конкурса обладателями грантов стали 12 учреждений Ямала. Лауреатами премий признаны 87 ямальцев.
С 2016 года на Ямале ежегодно определяют обладателей звания "Мастер фольклорного жанра" среди таких народов, как ненцы, ханты, селькупы. Мастерами признаны 20 знатоков народного фольклора, уточняют власти.