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Американская конгрессвуман резко высказалась о поддержке Украины
Американская конгрессвуман резко высказалась о поддержке Украины - РИА Новости, 01.03.2023
Американская конгрессвуман резко высказалась о поддержке Украины
В Соединенных Штатах Америки нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребенка ради защиты Украины, заявила американская конгрессвуман Марджори Тейлор РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T23:35
2023-03-01T23:35
2023-03-01T23:35
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. В Соединенных Штатах Америки нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребенка ради защиты Украины, заявила американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. По словам Грин, в отличие от американских родителей этого хочет Владимир Зеленский, "хотя Украина даже не член НАТО". "Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?", - добавила политик. Таким образом, Грин отреагировала на слова Зеленского, видео-выступление которого она также разместила на своей странице. В нем он говорит о том, что "США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей" для участия в сражениях точно также, как это делает Украина. "И они будут умирать", - заявил он.
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в мире, украина, марджори тейлор грин, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Марджори Тейлор Грин, НАТО, Владимир Зеленский
Американская конгрессвуман резко высказалась о поддержке Украины
Конгрессвуман Грин: американские родители не желают гибели своего ребенка ради Украины