https://ria.ru/20230301/kitay-1855078857.html
Минкоммерции Китая обвинило США в торговом запугивании
Минкоммерции Китая обвинило США в торговом запугивании - РИА Новости, 01.03.2023
Минкоммерции Китая обвинило США в торговом запугивании
В последние годы США активно занимались односторонним торговым запугиванием и применяли двойные стандарты в торговле, нарушая глобальные... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:34
2023-03-01T12:34
2023-03-01T12:34
в мире
китай
сша
пекин
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. В последние годы США активно занимались односторонним торговым запугиванием и применяли двойные стандарты в торговле, нарушая глобальные производственно-сбытовые цепочки, заявило в среду министерство коммерции Китая. Как отмечается в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте китайского ведомства, ранее Торговое представительство США (USTR) опубликовало доклад, в котором раскритиковало торговую политику Китая, в частности, заявив о невыполнении Пекином своих обязательств перед ВТО. В заявлении минкоммерции КНР подчеркивается, что в своих "ложных обвинениях" США игнорируют крупные достижения Китая в выполнении своих обязательств перед ВТО, искажают выдающиеся успехи Китая в построении рыночной экономики, отрицают важный вклад КНР в развитие многосторонней торговой системы и мировой экономики. "Китайская сторона решительно выступает против этого", - говорится в заявлении. Минкоммерции также отметило, что в течение последних лет США "активно занимались односторонним торговым запугиванием", применяли двойные стандарты, нарушали глобальные цепочки производства и поставок, нанося серьезный ущерб эффективности системы многосторонней торговли.
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854896300.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пекин, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Китай, США, Пекин, Всемирная торговая организация (ВТО)
Минкоммерции Китая обвинило США в торговом запугивании
Минкоммерции Китая: последние годы США активно занимались торговым запугиванием
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. В последние годы США активно занимались односторонним торговым запугиванием и применяли двойные стандарты в торговле, нарушая глобальные производственно-сбытовые цепочки, заявило в среду министерство коммерции Китая.
Как отмечается в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте китайского ведомства, ранее Торговое представительство США (USTR) опубликовало доклад, в котором раскритиковало торговую политику Китая, в частности, заявив о невыполнении Пекином
своих обязательств перед ВТО
.
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В заявлении минкоммерции КНР подчеркивается, что в своих "ложных обвинениях" США игнорируют крупные достижения Китая в выполнении своих обязательств перед ВТО, искажают выдающиеся успехи Китая в построении рыночной экономики, отрицают важный вклад КНР в развитие многосторонней торговой системы и мировой экономики.
"Китайская сторона решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.
Минкоммерции также отметило, что в течение последних лет США "активно занимались односторонним торговым запугиванием", применяли двойные стандарты, нарушали глобальные цепочки производства и поставок, нанося серьезный ущерб эффективности системы многосторонней торговли.
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