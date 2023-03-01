https://ria.ru/20230301/kitay-1855078857.html

Минкоммерции Китая обвинило США в торговом запугивании

Минкоммерции Китая обвинило США в торговом запугивании - РИА Новости, 01.03.2023

Минкоммерции Китая обвинило США в торговом запугивании

В последние годы США активно занимались односторонним торговым запугиванием и применяли двойные стандарты в торговле, нарушая глобальные... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:34

2023-03-01T12:34

2023-03-01T12:34

в мире

китай

сша

пекин

всемирная торговая организация (вто)

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. В последние годы США активно занимались односторонним торговым запугиванием и применяли двойные стандарты в торговле, нарушая глобальные производственно-сбытовые цепочки, заявило в среду министерство коммерции Китая. Как отмечается в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте китайского ведомства, ранее Торговое представительство США (USTR) опубликовало доклад, в котором раскритиковало торговую политику Китая, в частности, заявив о невыполнении Пекином своих обязательств перед ВТО. В заявлении минкоммерции КНР подчеркивается, что в своих "ложных обвинениях" США игнорируют крупные достижения Китая в выполнении своих обязательств перед ВТО, искажают выдающиеся успехи Китая в построении рыночной экономики, отрицают важный вклад КНР в развитие многосторонней торговой системы и мировой экономики. "Китайская сторона решительно выступает против этого", - говорится в заявлении. Минкоммерции также отметило, что в течение последних лет США "активно занимались односторонним торговым запугиванием", применяли двойные стандарты, нарушали глобальные цепочки производства и поставок, нанося серьезный ущерб эффективности системы многосторонней торговли.

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854896300.html

https://ria.ru/20230226/kitay-1854436252.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин, всемирная торговая организация (вто)