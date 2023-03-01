https://ria.ru/20230301/kishinev-1855001132.html

В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику

В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику - РИА Новости, 01.03.2023

В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику

Группа общественных деятелей и журналистов Молдавии возложила во вторник цветы к памятнику "Освободителям Молдавии от фашизма" в центре Кишинева, поддержав... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T02:43

2023-03-01T02:43

2023-03-01T05:20

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КИШИНЕВ, 1 мар – РИА Новости. Группа общественных деятелей и журналистов Молдавии возложила во вторник цветы к памятнику "Освободителям Молдавии от фашизма" в центре Кишинева, поддержав таким образом акции, проходящие в знак солидарности с Россией.Он отметил, что акция является бессрочной и открытой.Ранее проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы.Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти, вероятнее всего, погибшим танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в субботу.

https://ria.ru/20230228/razvitie-1854836580.html

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кишинев, россия, молдавия, в мире