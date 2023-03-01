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В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику - РИА Новости, 01.03.2023
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02:43 01.03.2023 (обновлено: 05:20 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kishinev-1855001132.html
В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику
В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику - РИА Новости, 01.03.2023
В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику
Группа общественных деятелей и журналистов Молдавии возложила во вторник цветы к памятнику "Освободителям Молдавии от фашизма" в центре Кишинева, поддержав... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T02:43
2023-03-01T05:20
кишинев
россия
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 мар – РИА Новости. Группа общественных деятелей и журналистов Молдавии возложила во вторник цветы к памятнику "Освободителям Молдавии от фашизма" в центре Кишинева, поддержав таким образом акции, проходящие в знак солидарности с Россией.Он отметил, что акция является бессрочной и открытой.Ранее проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы.Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти, вероятнее всего, погибшим танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в субботу.
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кишинев, россия, молдавия, в мире
Кишинев, Россия, Молдавия, В мире
В Кишиневе в знак поддержки России возложили цветы к памятнику

В Кишиневе возложили цветы к памятнику "Освободителям Молдавии" в знак поддержки России

© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар – РИА Новости. Группа общественных деятелей и журналистов Молдавии возложила во вторник цветы к памятнику "Освободителям Молдавии от фашизма" в центре Кишинева, поддержав таким образом акции, проходящие в знак солидарности с Россией.
«
"Мы последовали примеру жителей многих государств Европы, которые в эти дни возлагают цветы к единицам военной техники, установленным в столицах их стран. Это было в Берлине, Риге и Таллине… Европейцы чтут память и подвиг борцов с фашизмом настоящего и прошлого", - заявил перед собравшимися редактор медиа-проекта Gagauznews, координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.
Он отметил, что акция является бессрочной и открытой.
Ранее проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы.
Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти, вероятнее всего, погибшим танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в субботу.
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