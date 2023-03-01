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Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках - РИА Новости, 06.03.2023
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16:27 01.03.2023 (обновлено: 14:58 06.03.2023)
https://ria.ru/20230301/khodba-1855414683.html
Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках
Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках - РИА Новости, 06.03.2023
Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках
Новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников проекта "Московского долголетия" стартовал на природных территориях столицы, сообщается в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-01T16:27
2023-03-06T14:58
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников проекта "Московского долголетия" стартовал на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях столицы стартовал новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников "Московского долголетия". Занятия проводят сертифицированные инструкторы ГПБУ "Мосприрода"", - говорится в сообщении. Отмечается, что тренировки на свежем воздухе начинаются с разминки, участникам выдают палки для скандинавской ходьбы и рассказывают о технике безопасности. "Во время часовой прогулки скандинавским шагом можно насладиться пением птиц, встретить обитателей природной территории, узнать об особенностях флоры и фауны", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, общество, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Мосприрода

Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЗанятия "Московского долголетия" по скандинавской ходьбе начались в лесопарках столиц
Занятия Московского долголетия по скандинавской ходьбе начались в лесопарках столиц - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Занятия "Московского долголетия" по скандинавской ходьбе начались в лесопарках столиц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников проекта "Московского долголетия" стартовал на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На природных территориях столицы стартовал новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников "Московского долголетия". Занятия проводят сертифицированные инструкторы ГПБУ "Мосприрода"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тренировки на свежем воздухе начинаются с разминки, участникам выдают палки для скандинавской ходьбы и рассказывают о технике безопасности.
"Во время часовой прогулки скандинавским шагом можно насладиться пением птиц, встретить обитателей природной территории, узнать об особенностях флоры и фауны", - дополняется в сообщении.
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