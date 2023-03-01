https://ria.ru/20230301/kherson-1855062740.html
Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России
Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России - РИА Новости, 01.03.2023
Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России
Многие жители Херсона, который находится под контролем украинских войск, поняли, что при России в городе было намного лучше, и ждут возвращения сил РФ, заявил... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:39
2023-03-01T11:39
2023-03-01T11:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Многие жители Херсона, который находится под контролем украинских войск, поняли, что при России в городе было намного лучше, и ждут возвращения сил РФ, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, среди жителей города все больше людей, которые "понимают, что происходит на самом деле". "Среди наших идейных противников есть такие, которых перековать невозможно. За их умы мы бороться не будем, но и мстить им не будем. Однако теперь даже среди херсонских "ждунов" многие увидели, что при российской власти было больше возможностей для жизни и развития. Они поняли, что для них лучше, чтобы вернулась Россия", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России
Сальдо: многие жители Херсона поняли, что при России было лучше, и ждут ее возвращения