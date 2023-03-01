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Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы - РИА Новости, 01.03.2023
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13:25 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kapremont-1855096212.html
Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы
Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы - РИА Новости, 01.03.2023
Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к третьему этапу работ по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:25
2023-03-01T13:25
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к третьему этапу работ по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Год назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки - Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. В настоящее время полностью выполнены работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, после чего обновим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей и пяти эстакад, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения. "В рамках проекта проводятся высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннелей, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции. Используются отечественные материалы и оборудование, которые соответствуют современным стандартам безопасности", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что во время ремонта движение во въездных и выездных тоннелях не закрывается, зона работ огорожена с возможностью проезда машин. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года. В пресс-службе отметили, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20220725/tonnel-1804701742.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыСтартовал третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы
Стартовал третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к третьему этапу работ по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Год назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки - Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. В настоящее время полностью выполнены работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, после чего обновим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей и пяти эстакад, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения.
"В рамках проекта проводятся высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннелей, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции. Используются отечественные материалы и оборудование, которые соответствуют современным стандартам безопасности", - отметил Бирюков.
Автомобили в Новокутузовском тоннеле в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы
25 июля 2022, 09:08
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что во время ремонта движение во въездных и выездных тоннелях не закрывается, зона работ огорожена с возможностью проезда машин.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года.
В пресс-службе отметили, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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