https://ria.ru/20230301/kapremont-1855096212.html

Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы

Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы - РИА Новости, 01.03.2023

Стартовал третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к третьему этапу работ по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:25

2023-03-01T13:25

2023-03-01T13:25

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к третьему этапу работ по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Год назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки - Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. В настоящее время полностью выполнены работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, после чего обновим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей и пяти эстакад, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения. "В рамках проекта проводятся высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннелей, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции. Используются отечественные материалы и оборудование, которые соответствуют современным стандартам безопасности", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что во время ремонта движение во въездных и выездных тоннелях не закрывается, зона работ огорожена с возможностью проезда машин. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года. В пресс-службе отметили, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20220725/tonnel-1804701742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы