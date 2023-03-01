https://ria.ru/20230301/kampus-1855142622.html
Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса
Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса - РИА Новости, 01.03.2023
Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса
Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:00
2023-03-01T16:00
2023-03-01T16:00
пермский край
пермь
дмитрий махонин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855142590_0:180:1124:812_1920x0_80_0_0_cc3bfcb0cadde38a04c407034dae57ec.jpg
ПЕРМЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса, сообщает пресс-служба губернатора края.Документ подписали министр образования и науки края Раиса Кассина и генеральный директор управляющей организации Валерий Ерёмин."Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов кампуса мирового уровня", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, кампус планируется возвести в правобережной части города на территории площадью более 20 гектаров. На территории объекта разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе, строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных региональных проектов "Камская долина – экосистема будущего". Планируемый объем инвестиций по проекту – 28,6 миллиарда рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов – 19,7 миллиарда рублей.Губернатор Пермского края Махонин подчеркнул, что вся инфраструктура кампуса должна быть привлекательна не только для студентов и ученых, но и для индустриальных партнеров и бизнеса.Все строительно-монтажные работы в рамках проекта запланированы в течение трех лет.
https://realty.ria.ru/20221223/kampus-1840935716.html
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855142590_69:65:1107:843_1920x0_80_0_0_9e80ba328c19ecd4f4859aa1c11541a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, пермь, дмитрий махонин
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса, сообщает пресс-служба губернатора края.
Документ подписали министр образования и науки края Раиса Кассина и генеральный директор управляющей организации Валерий Ерёмин.
"Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов кампуса мирового уровня", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, кампус планируется возвести в правобережной части города на территории площадью более 20 гектаров. На территории объекта разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров.
Как уточнили в пресс-службе, строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных региональных проектов "Камская долина – экосистема будущего". Планируемый объем инвестиций по проекту – 28,6 миллиарда рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов – 19,7 миллиарда рублей.
Чернышенко указал на важность квалификации заказчика кампуса в Перми
Губернатор Пермского края Махонин подчеркнул, что вся инфраструктура кампуса должна быть привлекательна не только для студентов и ученых, но и для индустриальных партнеров и бизнеса.
«
"Новый объект позволит снизить потребность вузов Пермского края в жилье для студентов. Это актуально, поскольку у нас обучается большое количество ребят как из территорий края, так и из разных регионов России
и других стран. Городок с лабораторно-учебными корпусами с технопарком предполагает сразу же создание рабочих мест. Это означает, что будет реализована система "школа – вуз – предприятие. Кроме того, новый кампус мирового уровня позволит привлечь и "оставить" в Прикамье еще больше талантливой молодежи, и создать для нее комфортные и современные условия", – цитирует пресс-служба Махонина.
Все строительно-монтажные работы в рамках проекта запланированы в течение трех лет.