https://ria.ru/20230301/kampus-1855142622.html

Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса

Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса - РИА Новости, 01.03.2023

Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса

Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:00

2023-03-01T16:00

2023-03-01T16:00

пермский край

пермь

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса, сообщает пресс-служба губернатора края.Документ подписали министр образования и науки края Раиса Кассина и генеральный директор управляющей организации Валерий Ерёмин."Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов кампуса мирового уровня", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, кампус планируется возвести в правобережной части города на территории площадью более 20 гектаров. На территории объекта разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе, строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных региональных проектов "Камская долина – экосистема будущего". Планируемый объем инвестиций по проекту – 28,6 миллиарда рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов – 19,7 миллиарда рублей.Губернатор Пермского края Махонин подчеркнул, что вся инфраструктура кампуса должна быть привлекательна не только для студентов и ученых, но и для индустриальных партнеров и бизнеса.Все строительно-монтажные работы в рамках проекта запланированы в течение трех лет.

https://realty.ria.ru/20221223/kampus-1840935716.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, пермь, дмитрий махонин