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Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса - РИА Новости, 01.03.2023
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16:00 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kampus-1855142622.html
Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса
Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса - РИА Новости, 01.03.2023
Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса
Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:00
2023-03-01T16:00
пермский край
пермь
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса, сообщает пресс-служба губернатора края.Документ подписали министр образования и науки края Раиса Кассина и генеральный директор управляющей организации Валерий Ерёмин."Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов кампуса мирового уровня", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, кампус планируется возвести в правобережной части города на территории площадью более 20 гектаров. На территории объекта разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе, строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных региональных проектов "Камская долина – экосистема будущего". Планируемый объем инвестиций по проекту – 28,6 миллиарда рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов – 19,7 миллиарда рублей.Губернатор Пермского края Махонин подчеркнул, что вся инфраструктура кампуса должна быть привлекательна не только для студентов и ученых, но и для индустриальных партнеров и бизнеса.Все строительно-монтажные работы в рамках проекта запланированы в течение трех лет.
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пермский край, пермь, дмитрий махонин
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин

Пермский край заключил концессию на строительство межвузовского кампуса

© Фото : Правительство Пермского краяПравительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса
Правительство Пермского края и ООО Кампус Парма заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Правительство Пермского края
Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса
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ПЕРМЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Пермского края и ООО "Кампус Парма" в среду в Москве заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса, сообщает пресс-служба губернатора края.
Документ подписали министр образования и науки края Раиса Кассина и генеральный директор управляющей организации Валерий Ерёмин.
"Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов кампуса мирового уровня", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, кампус планируется возвести в правобережной части города на территории площадью более 20 гектаров. На территории объекта разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров.
Как уточнили в пресс-службе, строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных региональных проектов "Камская долина – экосистема будущего". Планируемый объем инвестиций по проекту – 28,6 миллиарда рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов – 19,7 миллиарда рублей.
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Губернатор Пермского края Махонин подчеркнул, что вся инфраструктура кампуса должна быть привлекательна не только для студентов и ученых, но и для индустриальных партнеров и бизнеса.
«
"Новый объект позволит снизить потребность вузов Пермского края в жилье для студентов. Это актуально, поскольку у нас обучается большое количество ребят как из территорий края, так и из разных регионов России и других стран. Городок с лабораторно-учебными корпусами с технопарком предполагает сразу же создание рабочих мест. Это означает, что будет реализована система "школа – вуз – предприятие. Кроме того, новый кампус мирового уровня позволит привлечь и "оставить" в Прикамье еще больше талантливой молодежи, и создать для нее комфортные и современные условия", – цитирует пресс-служба Махонина.
Все строительно-монтажные работы в рамках проекта запланированы в течение трех лет.
 
Пермский крайПермьДмитрий Махонин
 
 
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