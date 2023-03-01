https://ria.ru/20230301/kadyrov-1855238473.html

Кадыров заявил о зарождении новой России

Кадыров заявил о зарождении новой России - РИА Новости, 01.03.2023

Кадыров заявил о зарождении новой России

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал происходящие в мире событиям и заявил о зарождении "новой России" с бесстрашными воинами и самоотверженными... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T23:00

2023-03-01T23:00

2023-03-01T23:36

специальная военная операция на украине

общество

россия

рамзан кадыров

в мире

украина

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ГРОЗНЫЙ, 1 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал происходящие в мире событиям и заявил о зарождении "новой России" с бесстрашными воинами и самоотверженными тружениками.Он подчеркнул, что его оценка может на первый взгляд "кое-кого удивить или шокировать", однако для страны сейчас действительно настало счастливое время."Почему? Во-первых, потому что оно наступило бы в любом случае. И тогда во главе страны мог бы оказаться не Путин, спасающий огромную многонациональную страну и заодно все вменяемое человечество, а какой-нибудь либеральный слизняк. Тогда великому государству пришел бы неминуемый конец... Во-вторых, на наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом. В наше действительно нелегкое время именно здесь в кроваво-огненном месиве зарождается новая Россия - Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что на могучих плечах России удастся построить уникальную державу. Для этого стране нужна только победа, и народ всем сердцем верит в нее. "Ибо сказано мудрецами: "Победы достоин только тот, кто больше в нее верит", — резюмировал глава Чечни.

https://ria.ru/20230224/zvanie-1854163360.html

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общество, россия, рамзан кадыров, в мире, украина