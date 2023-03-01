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Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов - РИА Новости, 01.03.2023
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17:00 01.03.2023 (обновлено: 17:20 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов - РИА Новости, 01.03.2023
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
Парламент Израиля (кнессет) в среду в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, сообщил премьер страны... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:00
2023-03-01T17:20
израиль
кнессет израиля
в мире
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) в среду в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, сообщил премьер страны Биньямин Нетаньяху."Мы утвердили в кнессете закон о смертной казни для террористов", - сообщил Нетаньяху в своем Telegram-канале.По данным газеты The Jerusalem Post, законопроект был одобрен 55 голосами "за" и 9 - "против". Большинство депутатов от оппозиции отсутствовала на голосовании в знак протеста.Согласно законопроекту, смертная казнь грозит любому человеку, "который умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине". В случае одобрения израильским кабинетом министров законопроект вернется в кнессет для рассмотрения в первом чтении.
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израиль, кнессет израиля, в мире, биньямин нетаньяху
Израиль, Кнессет Израиля, В мире, Биньямин Нетаньяху
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов

Кнессет Израиля в предварительном чтении одобрил проект о смертной казни для террористов

© Фото : YoninahКнессет
Кнессет - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Yoninah
Кнессет. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) в среду в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, сообщил премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы утвердили в кнессете закон о смертной казни для террористов", - сообщил Нетаньяху в своем Telegram-канале.
По данным газеты The Jerusalem Post, законопроект был одобрен 55 голосами "за" и 9 - "против". Большинство депутатов от оппозиции отсутствовала на голосовании в знак протеста.
Согласно законопроекту, смертная казнь грозит любому человеку, "который умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине". В случае одобрения израильским кабинетом министров законопроект вернется в кнессет для рассмотрения в первом чтении.
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