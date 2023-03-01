https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов - РИА Новости, 01.03.2023
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
Парламент Израиля (кнессет) в среду в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, сообщил премьер страны... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:00
2023-03-01T17:00
2023-03-01T17:20
израиль
кнессет израиля
в мире
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) в среду в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, сообщил премьер страны Биньямин Нетаньяху."Мы утвердили в кнессете закон о смертной казни для террористов", - сообщил Нетаньяху в своем Telegram-канале.По данным газеты The Jerusalem Post, законопроект был одобрен 55 голосами "за" и 9 - "против". Большинство депутатов от оппозиции отсутствовала на голосовании в знак протеста.Согласно законопроекту, смертная казнь грозит любому человеку, "который умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине". В случае одобрения израильским кабинетом министров законопроект вернется в кнессет для рассмотрения в первом чтении.
https://ria.ru/20230128/izrail-1848145974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, кнессет израиля, в мире, биньямин нетаньяху
Израиль, Кнессет Израиля, В мире, Биньямин Нетаньяху
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
Кнессет Израиля в предварительном чтении одобрил проект о смертной казни для террористов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) в среду в предварительном чтении одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, сообщил премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы утвердили в кнессете закон о смертной казни для террористов", - сообщил Нетаньяху в своем Telegram-канале.
По данным газеты The Jerusalem Post, законопроект был одобрен 55 голосами "за" и 9 - "против". Большинство депутатов от оппозиции отсутствовала на голосовании в знак протеста.
Согласно законопроекту, смертная казнь грозит любому человеку, "который умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине". В случае одобрения израильским кабинетом министров законопроект вернется в кнессет для рассмотрения в первом чтении.
Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов