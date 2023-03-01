https://ria.ru/20230301/izrail-1854818912.html

Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в Израиле весной

Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в Израиле весной - РИА Новости, 01.03.2023

Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в Израиле весной

Red Wings продлила полетную программу из трех городов России в Тель-Авив на летний сезон и определила стоимость перелета, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:51

2023-03-01T04:51

2023-03-01T04:51

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Red Wings продлила полетную программу из трех городов России в Тель-Авив на летний сезон и определила стоимость перелета, сообщает АТОР.В системе бронирования перевозчика открылись продажи авиабилетов из Москвы в Тель-Авив на весну-лето 2023 года. Из аэропорта Домодедово рейсы будут выполнятся с 1 апреля по субботам, а из аэропорта Жуковский — с 27 марта по понедельникам и средам.Перелет — на лайнерах SSJ 100 с технической посадкой (продолжительностью 40 минут) в Минеральных Водах, во время которой пассажиры не покидают самолет. Время в пути из Домодедово — 7 часов 40 минут, из Жуковского — 7 часов и десять минут.Также Red Wings продолжит летать в Тель-Авив из Сочи и Махачкалы. В общей сложности в Израиль перевозчик будет выполнять семь рейсов в неделю.Билеты из Жуковского в апреле стоят от 67 тысяч рублей в обе стороны, из Домодедово — от 72 тысяч рублей. На майские праздники минимальная цена вырастет до 79 и 81 тысячи рублей соответственно. Для сравнения: у авиакомпании El Al стоимость такого путешествия — от 130 тысяч рублей.Туроператоры говорят, что у российских путешественников востребован отдых на курорте Нетания и экскурсионные поездки с посещением Тель-Авива и Иерусалима. Минимальная стоимость недельной поездки с проживанием в отеле категории три звезды — от 200 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, тель-авив, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор)