https://ria.ru/20230301/izrail-1854818912.html
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в Израиле весной
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в Израиле весной - РИА Новости, 01.03.2023
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в Израиле весной
Red Wings продлила полетную программу из трех городов России в Тель-Авив на летний сезон и определила стоимость перелета, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:51
2023-03-01T04:51
2023-03-01T04:51
туризм
туризм
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тель-авив
израиль
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Red Wings продлила полетную программу из трех городов России в Тель-Авив на летний сезон и определила стоимость перелета, сообщает АТОР.В системе бронирования перевозчика открылись продажи авиабилетов из Москвы в Тель-Авив на весну-лето 2023 года. Из аэропорта Домодедово рейсы будут выполнятся с 1 апреля по субботам, а из аэропорта Жуковский — с 27 марта по понедельникам и средам.Перелет — на лайнерах SSJ 100 с технической посадкой (продолжительностью 40 минут) в Минеральных Водах, во время которой пассажиры не покидают самолет. Время в пути из Домодедово — 7 часов 40 минут, из Жуковского — 7 часов и десять минут.Также Red Wings продолжит летать в Тель-Авив из Сочи и Махачкалы. В общей сложности в Израиль перевозчик будет выполнять семь рейсов в неделю.Билеты из Жуковского в апреле стоят от 67 тысяч рублей в обе стороны, из Домодедово — от 72 тысяч рублей. На майские праздники минимальная цена вырастет до 79 и 81 тысячи рублей соответственно. Для сравнения: у авиакомпании El Al стоимость такого путешествия — от 130 тысяч рублей.Туроператоры говорят, что у российских путешественников востребован отдых на курорте Нетания и экскурсионные поездки с посещением Тель-Авива и Иерусалима. Минимальная стоимость недельной поездки с проживанием в отеле категории три звезды — от 200 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, тель-авив, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Тель-Авив, Израиль, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в Израиле весной
АТОР: минимальная стоимость авиабилетов в Израиль — 67 тысяч рублей