https://ria.ru/20230301/izmeneniya-1854998374.html

Обновление ПДД и жилищных норм: что изменилось в России с 1 марта

Обновление ПДД и жилищных норм: что изменилось в России с 1 марта - РИА Новости, 01.03.2023

Обновление ПДД и жилищных норм: что изменилось в России с 1 марта

В России с 1 марта вступил в силу ряд нововведений, среди них — новые правила расчета потребления общедомовых ресурсов, а также изменение порядка проезда... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T01:39

2023-03-01T01:39

2023-03-01T07:41

общество

россия

жкх

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В России с 1 марта вступил в силу ряд нововведений, среди них — новые правила расчета потребления общедомовых ресурсов, а также изменение порядка проезда перекрестков с круговым движением. Что изменится в жизни россиян — читайте в подборке РИА Новости.Изменения, касающиеся транспорта и ПДДС 1 марта начали действовать новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, теперь "продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. В случае подозрения на опьянение водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.Впервые в России вступили в силу правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. С 1 марта электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них — до 25 километров в час, а масса — до 35 килограммов. На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Правила в том числе указывают, что при движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами.Также уточняются правила проезда перекрестков с круговым движением: в новых ПДД прописано, что при въезде на "круг" не по главной дороге водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку. Согласно старой версии правил, при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель обязан был уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку — независимо от того, с главной или второстепенной дороги автомобиль въезжает на него.Кроме того, с 1 марта введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Также правительство узаконило использование секции под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом "бело-лунного цвета", она информирует водителя, что на пути его поворота разрешено движение гражданам.В качестве эксперимента с марта этого года разрешается бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам для электромобилей. Эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы М-11 Москва — Санкт Петербург, ЦКАД, М-12 Москва — Казань, М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина. Чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги" и предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass.С этого месяца будут по-разному обозначаться зоны парковки: платной — синими линиями, а бесплатной – белыми. Как поясняли в кабмине, такая разметка поможет быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.Изменения в сфере недвижимости и ЖКХС 1 марта расчет нормативов потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме будет производиться с применением метода аналогов. Основная цель изменений — приблизить нормативы к уровню фактического потребления. Метод аналогов будет применяться при расчете потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.С этого месяца нельзя будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с персональными данными собственников недвижимости без их согласия. Росреестр больше не будет указывать фамилию, имя и отчество собственников недвижимости, если выписку заказывает посторонний человек. Изменения не касаются супругов владельцев недвижимости, ее совладельцев, арендаторов и арендодателей, обладателей частного или публичного сервитута, наследников и ряда других категорий лиц.Также россияне получили возможность сделать перерасчет платы за вывоз мусора в случае отпуска или отъезда. Его могут получить жильцы, которые не были дома более пяти календарных дней. Чтобы пересмотреть плату, им потребуется написать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие. Например, туристические путевки или авиабилеты.С 1 марта собственников могут лишить недвижимости, если они используют ее не по назначению, допускают бесхозяйственное содержание имущества или нарушают права соседей. Такому собственнику могут направить предупреждение, а также назначить срок для ремонта, если такие работы нужны. Если владелец недвижимости не исправил нарушение, то далее уполномоченный орган инициирует продажу имущества с торгов через суд. Вырученные от продажи средства выплатят собственнику, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.Кроме того, пиротехнические изделия всех классов опасности отныне запрещено использовать в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов с соблюдением дополнительных мер пожарной безопасности; запрет также касается использования любой пиротехники на крышах, балконах и лоджиях домов.Соцвыплаты в новых регионахНормы российского законодательства, касающиеся выплат социальных пособий и пенсионного обеспечения, начали действовать в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 1 марта.Документы действуют в отношении граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей или ранее проживавших там и выехавших в другие субъекты России. В законах указано, что с 1 марта 2023 года реализация права на получение выплат соцстрахования и пенсионное обеспечение будет осуществляться в соответствии с законодательством страны.

https://ria.ru/20230301/diplom-1854994406.html

https://ria.ru/20230301/invalidy-1854992930.html

https://ria.ru/20230301/evakuatsiya-1854996156.html

https://ria.ru/20230301/voda-1854991779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, жкх, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)