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"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" подвели итоги 2022 года

"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" подвели итоги 2022 года - РИА Новости, 01.03.2023

"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" подвели итоги 2022 года

Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский открыл годовую профессиональную Коллегию,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:56

2023-03-01T17:56

2023-03-01T17:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 мар – ПАО "Россети Центр". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский открыл годовую профессиональную Коллегию, посвященную подведению итогов деятельности энергокомпании за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023 год.Мероприятие собрало в Калуге 136 человек: руководителей исполнительного аппарата и 20-ти филиалов Общества, начальников районов электрических сетей, а также директоров корпоративных учебных центров. К работе Коллегии онлайн присоединились 18 200 человек.В своем выступлении генеральный директор подчеркнул, что, были достигнуты все целевые показатели, заданные на 2022 год, и поблагодарил коллектив за работу.Глава энергокомпаний отметил, что 2023-й объявлен "Годом молодого специалиста", и дал старт корпоративному конкурсу "Молодые лидеры". Победители получат гарантию трудоустройства целевой руководящей должности и грант на обучение в размере пятисот тысяч рублей.Игорь Маковский запустил ряд социальных инициатив, направленных на поддержку работников Обществ.Во-первых, 50 000 рублей получат молодые сотрудники, впервые трудоустраивающиеся после учебных заведений по профильным специальностям.Во-вторых, дополнительный оплачиваемый отпуск получат работники с тремя и более детьми. Дополнительные дни отпуска начисляются по количеству детей.В-третьих, будет создан фонд для поддержки и помощи работникам-участникам СВО и специального инфраструктурного проекта, а также членам их семей."Коллеги, хочу поблагодарить каждого из вас за работу в непростом 2022 году, потому что успешная деятельность предприятия зависит, в первую очередь, от сильной и профессиональной команды! У нас большие планы на 2023 год, уверен, мы справимся с ними!", – заявил Игорь Маковский.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы