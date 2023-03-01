https://ria.ru/20230301/ispaniya-1855232194.html
"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине
"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2023
"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине
Протестующие вышли на улицы Барселоны с требованием прекратить вооруженные конфликты в мире, в том числе на Украине.
2023-03-01T21:53
2023-03-01T21:53
2023-03-01T21:53
видео
испания
барселона (город)
украина
нато
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По данным местной полиции, на площади Святого Иакова в Барселоне собрались около 1200 человек. Протестующие держали плакаты "Мир – это будущее". Как отметил один из участников протестной акции Мигель Пуэртас, СМИ предоставляют только одну позицию, освещая военный конфликт на Украине: "Позицию, которую дает НАТО". Участники митинга призывали Москву и Киев сесть за стол переговоров.
испания
барселона (город)
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине
Протестующие вышли на улицы Барселоны с требованием прекратить вооруженные конфликты в мире, и в том числе на Украине. По данным местной полиции, на площади Святого Иакова в Барселоне собрались около 1200 человек. Протестующие держали плакаты "Мир – это будущее". Как отметил один из участников протестной акции Мигель Пуэртас, СМИ предоставляют только одну позицию, освещая военный конфликт на Украине: "Позицию, которую дает НАТО". Участники митинга призывали Москву и Киев сесть за стол переговоров.
2023-03-01T21:53
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, испания, барселона (город), украина, нато, видео
Видео, Испания, Барселона (город), Украина, НАТО
"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине
Протестующие вышли на улицы Барселоны с требованием прекратить вооруженные конфликты в мире, в том числе на Украине.