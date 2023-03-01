https://ria.ru/20230301/ispaniya-1855232194.html

"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине

"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2023

"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине

Протестующие вышли на улицы Барселоны с требованием прекратить вооруженные конфликты в мире, в том числе на Украине.

2023-03-01T21:53

2023-03-01T21:53

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видео

испания

барселона (город)

украина

нато

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По данным местной полиции, на площади Святого Иакова в Барселоне собрались около 1200 человек. Протестующие держали плакаты "Мир – это будущее". Как отметил один из участников протестной акции Мигель Пуэртас, СМИ предоставляют только одну позицию, освещая военный конфликт на Украине: "Позицию, которую дает НАТО". Участники митинга призывали Москву и Киев сесть за стол переговоров.

испания

барселона (город)

украина

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2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дети погибают с 2014 года". В Испании требуют мира на Украине Протестующие вышли на улицы Барселоны с требованием прекратить вооруженные конфликты в мире, и в том числе на Украине. По данным местной полиции, на площади Святого Иакова в Барселоне собрались около 1200 человек. Протестующие держали плакаты "Мир – это будущее". Как отметил один из участников протестной акции Мигель Пуэртас, СМИ предоставляют только одну позицию, освещая военный конфликт на Украине: "Позицию, которую дает НАТО". Участники митинга призывали Москву и Киев сесть за стол переговоров. 2023-03-01T21:53 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

видео, испания, барселона (город), украина, нато, видео