https://ria.ru/20230301/infrastruktura-1855119600.html
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин
Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:34
2023-03-01T14:34
2023-03-01T14:34
владимир путин
россия
москва
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро. "Москва, московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха, что самое главное - целенаправленно, методично, на хорошем профессиональном уровне, хочу это подчеркнуть", - сказал президент. "Люди, когда сталкиваются каждый день с этим, они не задумываются о тех проблемах, которые приходится решать, а их миллион, может быть не один миллион. Огромное количество. И подход должен быть в высшей степени профессиональный по каждому сегменту работу. И у вас это получается", - добавил глава государства.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, большая кольцевая линия
Владимир Путин, Россия, Москва, Большая кольцевая линия
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин
Путин: московские власти успешно развивают инфраструктуру, решая миллионы проблем
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро.
"Москва, московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха, что самое главное - целенаправленно, методично, на хорошем профессиональном уровне, хочу это подчеркнуть", - сказал президент.
"Люди, когда сталкиваются каждый день с этим, они не задумываются о тех проблемах, которые приходится решать, а их миллион, может быть не один миллион. Огромное количество. И подход должен быть в высшей степени профессиональный по каждому сегменту работу. И у вас это получается", - добавил глава государства.