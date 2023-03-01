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Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
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14:34 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/infrastruktura-1855119600.html
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин
Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:34
2023-03-01T14:34
владимир путин
россия
москва
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро. "Москва, московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха, что самое главное - целенаправленно, методично, на хорошем профессиональном уровне, хочу это подчеркнуть", - сказал президент. "Люди, когда сталкиваются каждый день с этим, они не задумываются о тех проблемах, которые приходится решать, а их миллион, может быть не один миллион. Огромное количество. И подход должен быть в высшей степени профессиональный по каждому сегменту работу. И у вас это получается", - добавил глава государства.
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владимир путин, россия, москва, большая кольцевая линия
Владимир Путин, Россия, Москва, Большая кольцевая линия
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин

Путин: московские власти успешно развивают инфраструктуру, решая миллионы проблем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВход на станцию "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро
Вход на станцию Зюзино Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вход на станцию "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро.
"Москва, московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха, что самое главное - целенаправленно, методично, на хорошем профессиональном уровне, хочу это подчеркнуть", - сказал президент.
"Люди, когда сталкиваются каждый день с этим, они не задумываются о тех проблемах, которые приходится решать, а их миллион, может быть не один миллион. Огромное количество. И подход должен быть в высшей степени профессиональный по каждому сегменту работу. И у вас это получается", - добавил глава государства.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
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Владимир ПутинРоссияМоскваБольшая кольцевая линия
 
 
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