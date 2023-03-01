https://ria.ru/20230301/infrastruktura-1855119600.html

Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин

Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023

Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин

Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:34

2023-03-01T14:34

2023-03-01T14:34

владимир путин

россия

москва

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московские власти очень пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем, и делают это профессионально, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро. "Москва, московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха, что самое главное - целенаправленно, методично, на хорошем профессиональном уровне, хочу это подчеркнуть", - сказал президент. "Люди, когда сталкиваются каждый день с этим, они не задумываются о тех проблемах, которые приходится решать, а их миллион, может быть не один миллион. Огромное количество. И подход должен быть в высшей степени профессиональный по каждому сегменту работу. И у вас это получается", - добавил глава государства.

россия

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, москва, большая кольцевая линия