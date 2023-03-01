Главы МИД России и Индии обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров на полях G20 обсудил с главой МИД Индии Джайшанкаром двустороннее сотрудничество
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД Индии и России провели широкую дискуссию, в рамках которой, в частности, обсудили двусторонее сотрудничество, сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Широкая дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел G20. Обменялись мнениями по нашему двустороннему сотрудничеству и вопросам G20", - написал Джайшанкар в Twitter.
В свою очередь, министерство иностранных дел РФ сообщило, что стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства по всем направлениям, а также подчеркнули обоюдное стремление нарастить координацию на международной арене и в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, а также на площадках ШОС, БРИКС и в "Группе двадцати".
«
"Подтверждена общая приверженность формированию полицентричного мироустройства, основанного на справедливых и демократических началах и принципе верховенства права. Условлено поддерживать текущую динамику политического диалога", - добавил российский МИД.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Во время двухдневного мероприятия 1-2 марта в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов G20, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "группу двадцати". Ранее Индия пригласила на саммит лидеров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.