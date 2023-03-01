https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855095798.html
Российский МИД соболезнует в связи с аварией на железной дороге в Греции
Российский МИД соболезнует в связи с аварией на железной дороге в Греции - РИА Новости, 01.03.2023
Российский МИД соболезнует в связи с аварией на железной дороге в Греции
Москва выражает глубокие соболезнования греческому народу в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли и пострадали люди, заявила в среду РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:23
2023-03-01T13:23
2023-03-01T13:51
москва
греция
россия
в мире
афины
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мария захарова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва выражает глубокие соболезнования греческому народу в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли и пострадали люди, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ее комментарии, текст которого опубликован на сайте МИД РФ, отмечается, что в России с глубоким прискорбием и болью воспринято известие о трагедии на севере Греции."В эти тяжелые минуты выражаем самые искренние соболезнования греческому народу, в первую очередь, семьям, потерявшим родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в комментарии.Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Ранены были порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения.В момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Афины-Салоники, находилось около 350 пассажиров. Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Вагоны очень сильно повреждены.Греческое общественное телевидение ERT не исключает, что погибших будет больше. Пока все погибшие были извлечены из третьего вагона, осмотр первого и второго вагонов начался недавно.Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.
https://ria.ru/20230301/traur-1855067260.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, греция, россия, в мире, афины, салоники, мария захарова
Москва, Греция, Россия, В мире, Афины, Салоники, Мария Захарова
Российский МИД соболезнует в связи с аварией на железной дороге в Греции
В российском МИД выразили соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Греции
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Москва выражает глубокие соболезнования греческому народу в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли и пострадали люди, заявила
в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии, текст которого опубликован на сайте МИД РФ, отмечается, что в России с глубоким прискорбием и болью воспринято известие о трагедии на севере Греции
.
В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге
"В эти тяжелые минуты выражаем самые искренние соболезнования греческому народу, в первую очередь, семьям, потерявшим родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в комментарии.
Около полуночи между Афинами
и Салониками
, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Ранены были порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения.
В момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Афины-Салоники, находилось около 350 пассажиров. Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Вагоны очень сильно повреждены.
Греческое общественное телевидение ERT не исключает, что погибших будет больше. Пока все погибшие были извлечены из третьего вагона, осмотр первого и второго вагонов начался недавно.
Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.
Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек