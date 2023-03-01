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В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в марте
В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в марте - РИА Новости, 01.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в марте
В марте у президента России Владимира Путина "весьма и весьма напряженный рабочий график", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:46
2023-03-01T13:46
2023-03-01T14:07
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В марте у президента России Владимира Путина "весьма и весьма напряженный рабочий график", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату мы будем безусловно, но пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем. Вы слишком забегаете вперед, до этого еще весьма и весьма напряженный рабочий график у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в марте выступление Путина в публичном формате в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.
https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в марте
Песков: в марте у Путина будет весьма напряженный рабочий график
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В марте у президента России Владимира Путина "весьма и весьма напряженный рабочий график", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату мы будем безусловно, но пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем. Вы слишком забегаете вперед, до этого еще весьма и весьма напряженный рабочий график у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в марте выступление Путина в публичном формате в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.
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