https://ria.ru/20230301/grafik-1855104387.html

В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в марте

В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в марте - РИА Новости, 01.03.2023

В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в марте

В марте у президента России Владимира Путина "весьма и весьма напряженный рабочий график", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:46

2023-03-01T13:46

2023-03-01T14:07

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В марте у президента России Владимира Путина "весьма и весьма напряженный рабочий график", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату мы будем безусловно, но пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем. Вы слишком забегаете вперед, до этого еще весьма и весьма напряженный рабочий график у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в марте выступление Путина в публичном формате в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков