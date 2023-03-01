https://ria.ru/20230301/gazoprovody-1855096844.html

Около 145 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году

Около 145 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году - РИА Новости, 01.03.2023

Около 145 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали около 145 километров газопроводов, из них почти треть - в ТиНАО, сообщил РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:27

2023-03-01T13:27

2023-03-01T13:27

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали около 145 километров газопроводов, из них почти треть - в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали около 145 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на двух уникальных подводных газопроводах - Гольяновском и Кутузовском", - отметил Бирюков. По его словам, почти треть километров газопроводов располагается в ТиНАО. Заместитель мэра пояснил, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства - стальные и полиэтиленовые трубы, газовая арматура, газораспределительное оборудование. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. В прошлом году было установлено почти 150 таких систем. Он добавил, что всего с 2010 года в Москве реконструировано почти 1,4 тысячи километров газовых сетей.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество