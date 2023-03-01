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Около 145 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году
Около 145 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году - РИА Новости, 01.03.2023
Около 145 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали около 145 километров газопроводов, из них почти треть - в ТиНАО, сообщил РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:27
2023-03-01T13:27
2023-03-01T13:27
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали около 145 километров газопроводов, из них почти треть - в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали около 145 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на двух уникальных подводных газопроводах - Гольяновском и Кутузовском", - отметил Бирюков. По его словам, почти треть километров газопроводов располагается в ТиНАО. Заместитель мэра пояснил, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства - стальные и полиэтиленовые трубы, газовая арматура, газораспределительное оборудование. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. В прошлом году было установлено почти 150 таких систем. Он добавил, что всего с 2010 года в Москве реконструировано почти 1,4 тысячи километров газовых сетей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали около 145 километров газопроводов, из них почти треть - в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали около 145 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на двух уникальных подводных газопроводах - Гольяновском и Кутузовском", - отметил Бирюков.
По его словам, почти треть километров газопроводов располагается в ТиНАО
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Заместитель мэра пояснил, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства - стальные и полиэтиленовые трубы, газовая арматура, газораспределительное оборудование.
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"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. В прошлом году было установлено почти 150 таких систем.
Он добавил, что всего с 2010 года в Москве реконструировано почти 1,4 тысячи километров газовых сетей.
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