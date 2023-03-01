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Франция увеличит госзаказ на производство 155-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 01.03.2023
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16:50 01.03.2023 (обновлено: 16:55 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/frantsiya-1855168519.html
Франция увеличит госзаказ на производство 155-миллиметровых снарядов
Франция увеличит госзаказ на производство 155-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 01.03.2023
Франция увеличит госзаказ на производство 155-миллиметровых снарядов
Франция в 2023 году значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, в первую очередь, для гаубиц Caesar, которые РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:50
2023-03-01T16:55
украина
франция
россия
себастьян лекорню
эммануэль макрон
нато
в мире
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Франция в 2023 году значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, в первую очередь, для гаубиц Caesar, которые Франция поставляет Украине, а также противотанковых ракет средней дальности и ракет для ПЗРК Мистраль, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. "Мы не будем дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете. Учитывая опыт конфликта на Украине, мы проведём заказы уже сейчас. В 2023 году мы разместим заказ на 16 тысяч снарядов калибра 155-мм. Также будет размещено 3 масштабных заказа на годовое производство 15 тысяч снарядов калибра 155-мм, ПТРК (MMP) и ракет для "Мистралей", - сказал министр на слушаниях в Сенате в среду. Он напомнил, что в июле минобороны уже заказало 5 тысяч снарядов калибра 155-мм, 200 MMP и сотню "Мистралей". Министр не уточнил, какой объем из произведённых снарядов пойдет на экспорт, но подчеркнул, что стоимость вооружений, поставляемых Украине, будет высчитываться отдельно от бюджета минобороны на 2023 год "по согласованию с президентом Франции Эммануэлем Макроном". Ранее Лекорню сообщал, что французская компания-производитель боевых взрывчатых веществ Eurenco вернет производство пороха на свой завод в Бержераке в департаменте Дордонь во Франции и планирует производить до 1,2 тысячи тонн в год. Лекорню объяснил это решение, в частности, последствиями конфликта на Украине и необходимостью наращивать выпуск снарядов 155-мм калибра для поставок их Киеву. Как сообщил Лекорню, запуск завода планируется осуществить в начале 2025 года. Eurenco ранее производила порох на своем заводе в Швеции. Производство 1,2 тысячи тонн пороха для метательных пороховых зарядов позволит выпускать 500 тысяч модульных зарядов для 95 тысяч унитарных выстрелов, сообщил на пресс-конференции глава компании Eurenco Франку. Из них, согласно Лекорню, 15 тысяч в год пойдет на нужды французской армии. Остальной объем зарядов пойдет на экспорт. Инвестиции в проект составят 60 миллионов евро. В январе Лекорню сообщил, что Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 миллиметров. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, франция, россия, себастьян лекорню, эммануэль макрон, нато, в мире
Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, НАТО, В мире
Франция увеличит госзаказ на производство 155-миллиметровых снарядов

Глава Минобороны Лекорню: Париж увеличит госзаказ на производство натовских снарядов

© Фото : U.S. Army / Capt. Jason WelchФранцузская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason Welch
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Франция в 2023 году значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, в первую очередь, для гаубиц Caesar, которые Франция поставляет Украине, а также противотанковых ракет средней дальности и ракет для ПЗРК Мистраль, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
"Мы не будем дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете. Учитывая опыт конфликта на Украине, мы проведём заказы уже сейчас. В 2023 году мы разместим заказ на 16 тысяч снарядов калибра 155-мм. Также будет размещено 3 масштабных заказа на годовое производство 15 тысяч снарядов калибра 155-мм, ПТРК (MMP) и ракет для "Мистралей", - сказал министр на слушаниях в Сенате в среду.
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Он напомнил, что в июле минобороны уже заказало 5 тысяч снарядов калибра 155-мм, 200 MMP и сотню "Мистралей". Министр не уточнил, какой объем из произведённых снарядов пойдет на экспорт, но подчеркнул, что стоимость вооружений, поставляемых Украине, будет высчитываться отдельно от бюджета минобороны на 2023 год "по согласованию с президентом Франции Эммануэлем Макроном".
Ранее Лекорню сообщал, что французская компания-производитель боевых взрывчатых веществ Eurenco вернет производство пороха на свой завод в Бержераке в департаменте Дордонь во Франции и планирует производить до 1,2 тысячи тонн в год.
Лекорню объяснил это решение, в частности, последствиями конфликта на Украине и необходимостью наращивать выпуск снарядов 155-мм калибра для поставок их Киеву. Как сообщил Лекорню, запуск завода планируется осуществить в начале 2025 года.
Eurenco ранее производила порох на своем заводе в Швеции. Производство 1,2 тысячи тонн пороха для метательных пороховых зарядов позволит выпускать 500 тысяч модульных зарядов для 95 тысяч унитарных выстрелов, сообщил на пресс-конференции глава компании Eurenco Франку.
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Из них, согласно Лекорню, 15 тысяч в год пойдет на нужды французской армии. Остальной объем зарядов пойдет на экспорт. Инвестиции в проект составят 60 миллионов евро.
В январе Лекорню сообщил, что Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 миллиметров.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
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Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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