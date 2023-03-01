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Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
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11:50 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/festival-pristroystvo-1855065735.html
Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве
Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве
фестиваль по пристройству животных из приютов пройдет 12 марта на территории пространства Бойлерная на Хлебозаводе в Москве, его проведет благотворительный фонд РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:50
2023-03-01T11:50
москва
благотворительность
бездомные животные
животные
домашние животные
собаки
кошки
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пятнадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов пройдет 12 марта на территории пространства Бойлерная на Хлебозаводе в Москве, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память в необычной фото-зоне.В программе фестиваля заявлены консультации от ветеринаров и кинологов, благотворительный маркет, мастер-класс для детей "Юный ветеринар" и аквагрим.На территории фестиваля будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фестиваль пройдет 12 марта с 12:00 до 17:00 в пространстве Бойлерная на Хлебозаводе по адресу: Москва, Новодмитровская ул., дом 1 стр. 17Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
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москва, благотворительность, бездомные животные, животные, домашние животные, собаки, кошки, общество
Москва, Благотворительность, бездомные животные, Животные, домашние животные, Собаки, кошки, Общество

Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве

© Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Афиша благотворительного фестиваля "Собаки, которые любят"
Афиша благотворительного фестиваля Собаки, которые любят
© Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пятнадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов пройдет 12 марта на территории пространства Бойлерная на Хлебозаводе в Москве, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
1 из 4
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 4
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 4
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
4 из 4
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
1 из 4
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 4
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 4
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
4 из 4
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память в необычной фото-зоне.
В программе фестиваля заявлены консультации от ветеринаров и кинологов, благотворительный маркет, мастер-класс для детей "Юный ветеринар" и аквагрим.
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный маркет на фестивале "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный маркет на фестивале "Собаки, которые любят"
На территории фестиваля будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Фестиваль пройдет 12 марта с 12:00 до 17:00 в пространстве Бойлерная на Хлебозаводе по адресу: Москва, Новодмитровская ул., дом 1 стр. 17
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
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