Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве
© Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Афиша благотворительного фестиваля "Собаки, которые любят"
© Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пятнадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов пройдет 12 марта на территории пространства Бойлерная на Хлебозаводе в Москве, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
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© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
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© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
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© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
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Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
1 из 4
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 4
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 4
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
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Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память в необычной фото-зоне.
В программе фестиваля заявлены консультации от ветеринаров и кинологов, благотворительный маркет, мастер-класс для детей "Юный ветеринар" и аквагрим.
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительный маркет на фестивале "Собаки, которые любят"
© Фото : благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный маркет на фестивале "Собаки, которые любят"
На территории фестиваля будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Фестиваль пройдет 12 марта с 12:00 до 17:00 в пространстве Бойлерная на Хлебозаводе по адресу: Москва, Новодмитровская ул., дом 1 стр. 17
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.