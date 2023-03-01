https://ria.ru/20230301/festival-pristroystvo-1855065735.html

Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве

Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 01.03.2023

Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве

фестиваль по пристройству животных из приютов пройдет 12 марта на территории пространства Бойлерная на Хлебозаводе в Москве, его проведет благотворительный фонд РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:50

2023-03-01T11:50

2023-03-01T11:50

москва

благотворительность

бездомные животные

животные

домашние животные

собаки

кошки

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пятнадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов пройдет 12 марта на территории пространства Бойлерная на Хлебозаводе в Москве, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память в необычной фото-зоне.В программе фестиваля заявлены консультации от ветеринаров и кинологов, благотворительный маркет, мастер-класс для детей "Юный ветеринар" и аквагрим.На территории фестиваля будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фестиваль пройдет 12 марта с 12:00 до 17:00 в пространстве Бойлерная на Хлебозаводе по адресу: Москва, Новодмитровская ул., дом 1 стр. 17Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.

https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835704346.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, благотворительность, бездомные животные, животные, домашние животные, собаки, кошки, общество