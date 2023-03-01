https://ria.ru/20230301/evakuatsiya-1854996156.html

Руководителей организаций обязали следить за эвакуационными выходами

Руководителей организаций обязали следить за эвакуационными выходами - РИА Новости, 01.03.2023

Руководителей организаций обязали следить за эвакуационными выходами

Руководители организаций в России должны будут обеспечивать наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей эвакуационных... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T01:14

2023-03-01T01:14

2023-03-01T01:14

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Руководители организаций в России должны будут обеспечивать наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей эвакуационных выходов и дверных замков с 1 марта 2023 года. Соответствующие изменения вносятся в постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" от 24 октября 2022 года. "Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания", - говорится в документе. В предыдущей редакции правил противопожарного режима не прописывалось, кто именно отвечает за эту работу. Кроме этого, руководитель организации должен утверждать инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого здания, сооружения или группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу. Он также должен обеспечивать ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и внесение в него информации. При этом допускается ведение журнала в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты. В новой версии правил также представлены нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций).

https://realty.ria.ru/20230301/balkony-1854915309.html

https://ria.ru/20230215/bezopasnost-1852110072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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